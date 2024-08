La pizarra hundió a España en su lucha por el Oro

España se queda sin la opción de colgarse el Oro en París. Hubo remontada ante Japón, costó ante Nigeria y se obró el milagro ante Colombia. Pero esta vez no. Una dolorosa derrota ante Brasil (4-2, goles de Paredes, en propia, Gabi Portilho, Adriana y Kerolin para la 'Canarinha' y de Salma, con doblete, para la Roja) cayó como jarro de agua fría en Marsella. Aunque no fue casualidad.

Sorprendió Montse Tomé con el once. Una apuesta atrevida que, sin duda, salió mál. Y que costará caro. La asturiana dejó a Alexia en el banquillo, junto con Patri Guijarro, Aleixandri y Athenea. Y jugaron de inicio, en su lugar, Jenni Hermoso, Teresa, Codina y Eva Navarro.

El 'experimento' no surtió efecto. Y no por los nombres, que también. Arthur Elias cambió el planteamiento con respecto al partido que enfrentó a ambas selecciones en la última jornada de la fase de grupos y Tomé no supo contrarrestarlo. A partir de sus carrileras, Brasil fue una pesadilla para la zaga española en ataque. A Olga, que ya sufrió mucho en defensa ante Colombia, le ganaban la espalda con demasiada facilidad y Codina evitó que el resultado fuese más abultado.

Faltó orden, creatividad, ideas, cabeza y liderazgo. Y Alexia, que es justamente esto y que fue la mejor de España en la fase de grupos, tardó 78 minutos en entrar, ya con un 3-0 en contra. Pero en cinco minutos demostró sobre el verde que Tomé se había equivocado dejándola en la banca y que reaccionó demasiado tarde.

A por el bronce... y a reflexionar

La intensidad del calendario en la Liga española se pagó cara, pero también la gestión de las cargas durante todo el año y la pizarra. Sobre todo la pizarra. España se queda sin sueño olímpico -porque el sueño era el Oro- en una noche para olvidar en Marsella.

Quedará la lucha por el Bronce, pero la imagen de esta selección en estos Juegos y en los partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano dista mucho de la que dejó el equipo que tocó el cielo de Sídney en el Mundial o que ganó la Nations League hace unos meses. Toca reflexionar