España-Colombia: la hora de la verdad

Tres pasos para el oro. El primero, frente a Colombia. La selección española femenina, la campeona del mundo, afronta la recta final de los Juegos en busca de la medalla olímpica. Sería el broche a un año excelente, a una generación de futbolistas nacidas para ser grandes y ganarlo todo. Primero el Mundial en 2023 y luego la Nations League en 2024, contra una Francia que se le resistía en la historia.

“Jugar unos Juegos es lo que me queda por hacer”, decía Aitana Bonmatí después de ganarlo todo este año, también el Balón de Oro. Aitana, como las demás compañeras, tiene el reto ahora no solo de disputarlos, sino de ganarlos. Las españolas no cedieron ante Brasil y se mantienen como las grandes favoritas tras la fase de grupos. Venían de derrotar a la temible Japón (2-1) y a Nigeria (1-0) y remataron la faena con un pleno ante la canarinha.

A un paso de pelear por las medallas

Ahora toca Colombia con un doble aliciente: clasificarse por primera vez para unas semifinales de JJOO y derrotar a una gran selección con trayectoria en los Juegos (tres participaciones).

El partido se juega este sábado (17.00 horas). La campeona del mundo aterrizó en los cuartos en un abrir y cerrar de ojos, tras completar una fase de grupos perfecta. La selección de Montse Tomé, que ya estaba clasificada para cuartos antes de vencer a Brasil 0-2 en la última jornada, avanzó a paso firme en fase de grupos pese a ser la primera vez que encaraban unos Juegos Olímpicos.

La propia seleccionadora española es consciente del rival que tendrá delante: "Colombia es un equipo que ha evolucionado mucho durante los últimos años y que tiene jugadoras como Maira, Caicedo y Santos que las tenemos en nuestra liga y las conocemos bien. Nuestro equipo está preparado y con muchas ganas de competir". Además, Tomé sabe de la importancia para España de estar en estos cuartos de final por primera vez: "Es la primera vez que estamos en los Juegos Olímpicos y curiosamente de los equipos en cuartos de final, somos el único que debuta en el torneo. Creo que desde el principio estamos demostrando que nos estamos adaptando bien, hemos ganado los tres partidos y haciendo las cosas correctamente".

En el caso de Colombia, cuenta con la experiencia de estar ante sus terceros Juegos Olímpicos, aunque en Londres 2012 y Río 2016 no llegaron a pasar de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Ángelo Marsiglia es un equipo muy físico, que puede hacer mucho daño al espacio, con caras conocidas como Linda Caicedo (Real Madrid), Manuela Vanegas (Real Sociedad) y Daniela Caracas (Espanyol).

Las 'cafeteras' se colaron en el 'top 8' siendo la mejor tercera. Se plantan a los cuartos pese a caer 1-0 frente a Canadá (la defensora del título olímpico) en el último partido del grupo. Antes, ganaron a Nueva Zelanda (2-0) y perdieron ante Francia (2-3).

Puede cruzarse Francia en el camino

El aliciente no puede ser mejor. En caso de que España y Francia avancen en sus respectivos caminos, se cruzarían en semifinales. En otras palabras, 'la revancha' de la final de la Nations League, en la que la selección española se proclamó campeona tras vencer por 2-0 a las 'bleus'.

Llegar a las semifinales significaría acariciar la primera medalla en unos JJOO. Pero España quiere el oro y tiene potencial para ganarlo. Las jugadoras lo han demostrado. Están a un paso. Mundial, Liga de las Naciones y ahora es turno de los Juegos para cerrar un capítulo de oro en la historia del fútbol femenino.