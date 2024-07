Nadal se mosquea: "No puedo estar cada día pensando en mi retirada"

Rafa Nadal reconoció que la derrota encajada este lunes ante el serbio Novak Djokovic fue "dura de aceptar por la forma" y rechazó hablar de decisiones definitivas sobre su carrera que se empezará a plantear, en cualquier caso, después de los Juegos de París.

"Cuando termine de aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar en base, lo primero, a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tenga. Aunque para muchos tenga poco sentido, yo llevo muchos años sufriendo, me he operado de una cadera, he estado mucho tiempo de recuperación y me siento mejor físicamente", advirtió el mallorquín.

Nadal confesó que prioriza sentirse "competitivo". "Si no tengo la capacidad de ser competitivo, pues voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito. Si después de aquí no tengo más ganas de jugar, pues os lo comunicaré y ya está, pero dejadme un poquito en el día a día y elegir", explicó el mallorquín.

"Las resoluciones que tenga que tomar o aprender de esto y las decisiones que tenga que tomar lo haré después de aquí. Yo estoy en competición, me queda el dobles y bueno, no es momento de venirse abajo", reiteró Nadal.

El campeón de 22 títulos de Grand Slam lamentó que cada día le pregunten por la retirada y no poder, por ello, centrarse en la competición y en progresar. "No puedo estar pensando todo el día en la retirada o eso. Pero vengo aquí, me preguntáis cada día lo mismo y al final sabéis lo que pasa, que es muy difícil recuperar un nivel óptimo si estoy cada día pensando, si me retiro o si no me retiro; con lo cual yo intento vivir mi día a día".

"No puedo vivir cada día pensando si es el último o no es el último, porque si no es imposible; estás con una mosca detrás de la oreja que no te deja desarrollar lo que tengas que desarrollar. Se me hace difícil porque cada día que vengo tengo que responder a esta pregunta", añadió.

"Duro de digerir"

Sobre la derrota ante Djokovic que le deja fuera del cuadro individual de los Juegos Olímpicos, Nadal asumió la superioridad del serbio en estos momentos.

"Ha sido un jugador mucho mejor que el otro y hay que aceptarlo. Durante una hora ha sido duro de digerir todo lo que estaba pasando, aunque lo he hecho", dijo.

"He intentado estar con la actitud y con la mentalidad adecuada para aceptarlo; sabía que había una posibilidad de que de que fuera así y lo he hecho, ¿no?", asumió.

"La reacción no ha sido completa. He conseguido recuperar hasta el punto de darme una opción y tener una opción en ese juegos para ponerme 5-4 arriba, pero tampoco ha sido capaz de convertirla. Sé cuando uno no es capaz de dar el nivel que necesita. Yo no soy capaz", explicó el tenista balear que calificó la derrota como dura.

"El muslo está bien no tiene ningún problema de físico. Era muy pequeñita y tampoco es un músculo tan directo. O sea qué bueno, me he permitido jugar. Estoy con la ilusión de jugar el doble mañana y hacerlo bien", indicó Nadal.