Mir, sobre el fallo del equipo español que les dejó sin final: «No podíamos ni coger las paralelas»

«No nos había pasado nunca. Ojalá pudiera dar una explicación», afirmó el gimnasta mallorquín Nicolau Mir tras la jornada clasificatoria de la competición por equipos en los Juegos Olímpicos de París. España se había quedado fuera de la final al ser duodécima, como hace cuatro años en Tokio 2020, con la sorpresa de haber fallado en la última rotación.

A todos los gimnastas españoles se les empezaron a subir los músculos en el último aparato de la ronda clasificatoria, las barras paralelas, y se despidieron de sus opciones de entrar por primera vez en una final olímpica por equipos, un resultado que llevan décadas persiguiendo y que no acaba de salir.

Pese a un comienzo de competición prometedor que alentaba sus esperanzas de meterse en la élite mundial, el equipo se ‘cayó’ en ese último aparato. «Ha sido de repente. No podíamos ni coger las paralelas. Es el peor aparato en el que te puede pasar eso. Hemos tomado isotónicos, hemos tomado geles, hemos tomado azúcar, de todo», se lamentaba Nicolau Mir, que sufrió una contractura muscular en el calentamiento previo al aparato y se cayó en pleno ejercicio, teniendo que abandonar su concurso (puntuación bajísima, 7.466).

Todos los gimnastas recibieron masajes

El resto de los gimnastas recibía masajes mientras esperaba su turno. Algo pasaba. Néstor Abad se quedó en 10.766, Thierno Diallo en 12.966 y Joel Plata en 12.433. La final se esfumó.

Nicolau Mir, durante su participación en los Juegos Olímpicos de París / EFE/AP

«Tensión, claro que hay tensión. Pero puedo estar media hora hablando y no encontrar explicación», insistió el gimnasta mallorquín. «La final estaba ahí», volvió a lamentarse Mir.

«Llevábamos una competición muy buena. Estamos un poco deprimidos. Currar hemos currado, por eso no ha sido», aseveró Néstor Abad, que añadió: «Hemos perdido la clasificación en paralelas. Se nos han empezado a subir los músculos y no sabíamos por qué», añadió, y concluyó: «Cuando te pasa eso ya no puedes hacer nada. Es como una lesión».