Pérez de Vargas: "No me conformo con el bronce... pero lo firmaría"

La selección española masculina de balonmano defiende el bronce conquistado hace tres años en Tokio en unos Juegos disputados a puerta cerrada por culpa de la pandemia de covid y ahora quiere repetir la experiencia en una fiesta olímpica llena de pasión en las gradas.

En la capital nipona se colgó su primera medalla olímpica un Gonzalo Pérez de Vargas que vivió en sus carnes la gran decepción de 2016 con Manolo Cadenas en el banquillo, cuando los Hispanos se quedaron sin Juegos por un gol tras un triple empate con Eslovenia y Suecia.

El portero ha salido airoso de un curso arduo que empezó con su anuncio de que no renovaría con el Barça en 2025 (jugará en el Kiel) y acabó con la conquista de la duodécima Champions de la historia del club. Padre por primera vez desde septiembre, el toledano conversó con SPORT.

Lo primero, ¿cómo ha ido la preparación?

Muy bien. Físicamente llegamos todos mucha carga de la temporada, pero estas semanas de entrenamientos han sido muy buenas. Por lo que a mí respecta, me encuentro bien y con muchas ganas de afrontar unos Juegos que seguro que serán muy diferentes a los de Tokio.

¿Con el paso de los años estas concentraciones cansan más?

Yo no estoy cansado para nada. Es lo que toca. Además, si estuviésemos perdiendo el tiempo podría cansarme, pero aquí todos tenemos los objetivos muy claros y entendemos perfectamente por qué estamos sacrificando tantos días lejos de la familia y además en verano.

¿Saldó en Tokio una cuenta pendiente con los Juegos pese a ser a puerta cerrada?

Como eran los primeros, no te sabría decir... A todos nos hace ilusión repetir las experiencias de Tokio, pero con espectadores, pudiendo salir por la ciudad y con la familia cerca. Tokio fue muy importante para nosotros. Teníamos el objetivo deportivo de estar arriba y se consiguió en unos Juegos diferentes, pero el bronce está ahí.

Los Hispanos, con el bronce de Tokio 2020 / EFE

¿No desmotiva un poco que los cruces sean en Lille?

Quizá no sea lo ideal. Nos gustaría estar en París con todos los deportistas, pero llevamos desde el lunes 22 en la Villa y estaremos aquí casi dos semanas. Habremos tenido días suficientes para ver cómo son unos Juegos sin restricciones. Lo de Lille es un tema de la organización y si nos clasificamos, ahí el componente deportivo estará por encima de todo.

¿El bloque es la clave de este equipo?

Sí, nuestra fuerza es el grupo. No tenemos grandes estrellas, pero sí buenos jugadores. Algunos están entre los cuatro o cinco mejores del mundo en su puesto, pero nuestra forma de jugar y ese colectivo tan fuerte es el que nos ha dado resultados en la última década. Tenemos claro que si jugamos de manera colectiva somos difíciles de batir, pero si no competimos como grupo lo pasaremos mal.

No tenemos grandes estrellas en la selección. Nuestra fuerza es el grupo

¿Será clave el partido inicial contra Eslovenia?

Sí. La forma de entrar en competición será muy importante y más después del Europeo, donde nos marcó el primer partido contra Croacia (derrota por 29-39) en un grupo muy igualado. Empezar contra uno de los rivales con los que nos jugaremos la clasificación puede ser un arma doble filo. Si ganamos, aparte de los puntos saldremos con mucho mejores sensaciones que ellos, pero será al revés si perdemos.

Se verá las caras en el grupo con sus compañeros Janc, Wanne y Carlsbogard, con Alemania (jugará en el Kiel desde julio de 2025) y... ¡con Carlos Ortega (seleccionador de Japón)!

Es verdad, pero en el otro grupo pasaría algo parecido, porque están los franceses (Dika Mem y Melvyn Richardson), Leo (Maciel) en Argentina, Emil (Nielsen) en Dinamarca, Ali Zein en Egipto con Juan Carlos Pastor de entrenador... siempre te vas a cruzar con compañeros o con excompañeros, algo habitual también con el Barça.

Pérez de Vargas, un felino entre los tres palos / JAVI FERRÁNDIZ

¿Este equipo está en condiciones de aspirar a algo importante?

Creo que sí. En estos años hemos demostrado que cuando conseguimos ser un bloque y nuestra defensa es un dolor de muelas para los rivales, nos convertimos en un equipo difícil de atacar y podemos correr. Tenemos cosas muy buenas y otras no tan buenas. Somos capaces ganar a cualquiera, pero si tenemos un día complicado no tenemos la solidez de hace cinco o seis años. Las aspiraciones son primero pasar a cuartos y a partir de ahí trabajar para llegar lo más lejos posible.

¿Cómo ha vivido esta temporada tan complicada?

Aquí el objetivo era estar en los Juegos y mi rol ha sido el mismo, aunque el camino fue duro después de que no nos fuese bien en el Europeo. En el Barça, en la pretemporada se nos habría hecho cuesta arriba pensar en ganar la Champions, pero viendo los primeros resultados nos lo empezamos a creer. A nivel personal ha acabado mucho mejor que como empezó. Los primeros meses tras anunciar mi salida y adoptar un nuevo rol, me costó dejar de pensar en la opinión de la gente sobre mi decisión. Además, en Europa no jugaba porque mi compañero (Emil Nielsen) tuvo un inicio espectacular y el perder la capitanía... fue demasiado para digerir. Me costó hasta que me fui adaptando a ver las cosas de forma diferente.

A nivel personal la temporada ha acabado mucho mejor que como empezó

Es la primera vez en muchos años que no ha sido el titular indiscutible...

Bueno, en algunos momentos Kevin (Möller) estuvo por encima de mí. Con Emil el primer año compartimos los partidos y quién empezaba, pero todos tenemos el mismo objetivo y si él jugaba tan bien lo primero era alegrarme por él y aplaudir, porque eso significaría que ganaremos. Lo que he hecho es seguir trabajando, porque sabía que tendría oportunidades. Cuando he tenido esos momentos difíciles, con la experiencia y a base de trabajo he conseguido rendir. Con los dos en la portería el equipo ha llegado muy lejos.

¿Se plantea que puedan ser sus últimos Juegos?

No pienso en eso, pero soy consciente de que podría ser. En el deporte no se puede dar nada por hecho. El horizonte me anima a pensar que podría estar en condiciones de llegar a los siguientes, pero puedan pasar muchas cosas. Que no nos clasifiquemos, que yo no esté en el equipo... Ojalá no pase, pero yo voy a intentar disfrutarlos como si fuesen los últimos.

Pérez de Vargas y Nielsen, el auténtico 'muro' del Barça / FCB

¡Vaya 'palo' lo de Cañellas!

Perdón por la palabra, pero es una putada, porque es la segunda vez que le pasa en una previa estando tan cerca de los Juegos. Eso no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Era su última competición y aprovecho para enviarle mi ánimo y el de todos los compañeros. Tenemos que dar un plus por los que no va a poder estar, porque representamos a mucha gente y a compañeros como en este caso el propio Joan.

¿Firmaría otro bronce?

Mmmm... no sé qué responderte. Siendo realistas, hay dos equipos por encima del resto, que son Francia y Dinamarca, con Suecia muy cerca y después hay muchos que estamos ahí detrás con opciones. El objetivo de estar en cuartos es importante, pero si pudiésemos evitarlos en ese primer cruce sería muy positivo. ¿Sabes? Yo creo que sí firmaría el bronce. Soy ambicioso, pero también hay que ser realistas. No me confirmo con el bronce, pero lo firmaría. Creo que sería otro hito.