La remera Esther Briz: "No firmo el bronce, no puedo salir a una regata pensando que no puedo ganarla"

Se dice de ella que, en el que va a ser su estreno en unos Juegos Olímpicos, es una de las representantes de la comunidad que más opciones de medalla tiene. Esther Briz se muestra ambiciosa y confiesa que llega a París "como nunca en la vida" tanto a nivel físico como mental. Por ello, aunque reconoce que conseguir una presea le haría "la más feliz del mundo", no se ruboriza al reconocer que, junto a su compañera Aina Cid, sueña con la de oro en la categoría de dos sin timonel.

-En pocas horas vuela a París. ¿Muchos nervios ante sus primeros Juegos Olímpicos?

-Si dijera que no mentiría. Unos poquitos sí, aunque son nervios buenos. Son más ganas de dar nuestra mejor versión y quedarnos a gusto y satisfechas con las regatas que hagamos. Por eso digo que son nervios buenos, porque es más un deseo de hacerlo bien que los propios nervios en sí.

-¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la cabeza cuando piensa en unos Juegos?

-El remo seguro que no (ríe). Yo diría que lo que más veía era el atletismo y la natación. Es una pena que los deportes más minoritarios no tengan más visibilidad para que la gente se pueda enganchar.

-¿Cuándo fue la primera vez que pensó conscientemente que podía llegar a participar en unos?

-Diría que cuando gané el Mundial sub-17 en 2017. La gente se vino arriba y ya me preguntaban incluso si llegaría a Tokio, pero yo sabía que esas competiciones juveniles, aunque las ganes, no te garantizan nada y es muy difícil llegar, en especial porque la composición física en el remo es demasiado importante y a esas edades todavía no estás formado del todo. Cuando me di cuenta de que era un objetivo más real fue en marzo de 2023.

-¿Cómo se imagina la convivencia en la villa olímpica?

-No lo sé, intento ir sin muchas expectativas, pero estoy segura de que va a ser una pasada. Tantos atletas representando a su país, el ambiente que se tiene que respirar...tengo muchas ganas de llegar.

-¿Le apetece ver a algún deportista en especial?

-A Carlos Alcaraz y a Rafael Nadal. Y también, aunque ya he coincidido alguna vez con él, a Saúl Craviotto. Al final el remo y el piragüismo son primos hermanos y me parece un pedazo de deportista. Si tengo que decir algún extranjero, me quedaría con la gimnasta Simone Biles.

-¿Cómo llega físicamente?

-Muy bien. Hemos estado entrenando muy duro y me noto como nunca en la vida. Me siento muy fuerte tanto en el aspecto técnico como mental y ahora solo queda que no falle nada y tener la oportunidad de demostrarlo cuando empiece la competición.

-Se dice de usted que es una de las posibilidades más claras de medalla para Aragón. ¿Lo piensa también así?

-Es muy complicado de saber. En mi disciplina hay dos embarcaciones de dos países, Holanda y Australia, que han estado todo el año en las dos primeras posiciones y que lo lógico sería que estuvieran también arriba en los Juegos. El bronce está más disponible porque estamos un grupo grande muy igualado, en el que las diferencias son mínimas. Lo nuestro es una regata de más de siete minutos que se puede decidir en décimas, por lo que puede pasar cualquier cosa. Ojalá tengamos la oportunidad de competir y demostrar que podemos estar ahí.

-Entiendo que, si su compañera y usted son capaces de dar su 100%, se ven con opciones reales para lograr el bronce.

-Si te digo la verdad, yo sueño con el oro.

-Pero me dice que los dos primeros puestos están muy complicados. Se lo pongo un poco más difícil, ¿firmaría ser medalla de bronce en París?

-No. Si luego ganamos esa medalla estaré la más feliz del mundo, pero, por como soy, no puedo salir a una regata pensando en que no tengo posibilidades de ganarla.

-¿Qué significa para usted poder representar a Aragón en unos Juegos Olímpicos?

Estoy súper orgullosa de venir de donde vengo y de poder representar lo que represento. Al ser un grupo tan reducido parece que tiene más mérito ser parte de él, pero creo que Aragón podría apostar un poquito más, porque calidad aquí hay de sobra. Sería mejor que no sonara tan prestigioso ir a los Juegos Olímpicos porque consiguiéramos ir muchos más.