Hockey hierba masculino, en los Juegos Olímpicos de París 2024: Los RedSticks quieren liarla

La selección masculina de hockey hierba quiere liarla en los Juegos Olímpicos. Los RedSticks están de vuelta en la competición olímpica con un grupo joven de mucha calidad, un equipo con ganas de poder sorprender a todo el mundo con objetivo de poder conseguir el primer oro olímpico de la historia de la selección.

Después de una meritoria clasificación conseguida en el Preolímpico de Valencia contra Irlanda, los RedSticks sellaron su billete olímpico de forma merecida. El equipo de Max Caldes acompañará a la selección femenina con esperanzas de poder hacer un buen papel en París.

La selección española competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 dentro del Grupo A, contra Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Sudáfrica. La competición se iniciará el sábado 27 de julio y acabará el viernes 9 de agosto, doce equipos en busca de la gloria olímpica que estará más igualada que nunca.

El seleccionador español ha convocado a gran parte del grupo que formó parte del Preolímpico de Valencia. El equipo está confiado de poder ser una gran sorpresa en París conscientes de que la fuerza de su juego estará en el poder de la juventud. Max Caldes trabaja con mucho talento entre sus filas, unos jugadores que no se esconden a pesar de las adversidades. No hay un rival fácil en el grupo de España, así que no podrán perder la concentración desde el primer día si quieren pasar de ronda.

Los Red Sticks quieren liarla en París

Especialidad: Hockey Hierba Masculino