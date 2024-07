Seis días para los Juegos de París: 10 grandes ausentes

Los Juegos Olímpicos de París estarán marcados por los grandes duelos y por los nombres propios, pero también se echará en falta a algunas de las grandes estrellas tanto internacionales como españolas que habrían dado aún más lustre a la gran cita en casi tres años a la redonda.

Aunque la nómina de ausentes ya sea por retirada, por lesión, por no haber podido alcanzar los registros requeridos o por decisión propia, en SPORT, de Prensa Ibérica, hemos seleccionado 10 (cinco españolas y cinco mundiales) con la estadounidense Athing Mu como caso más sangrante.

Mireia Belmonte - Natación

La catalana es posiblemente la mejor deportista española de todos los tiempos con cuatro medallas olímpicas, ocho oros mundiales y 13 europeos. De todas formas, lo que más brilla es el primer y único oro de la natación femenina española que logró en Río 2016 en unos agónicos 200 mariposa en los que nadó de más a menos para terminar aventajando en tan solo tres centésimas a la australiana Madeline Groves.

Belmonte no podrá ampliar su botín de cuatro medallas olímpicas / Instagram

En las series no apareció la húngara Katinka Hosszu, una estrella muy voraz que ha impedido que el palmarés de la entonces discípula de Fred Vergnoux fuese aún mayor. De hecho, la magiar la relegó a la medalla de chocolate en 400 estilos hace tres años en Tokio y desde entonces su día a día ha sido un calvario.

Belmonte ha sido incapaz de superar una lesión en los hombros, primero en el izquierdo y después en el derecho (tendón de la porción larga del bíceps) que la ha obligado a centrarse en el trabajo de pies. La badalonesa intentó sin éxito lograr el billete a sus quintos Juegos en los Campeonatos de España, pero no estuvo ni cerca.

Lydia Valentín - Halterofilia

A la ponferradina le han llegado tarde los Juegos de París. Plata en halterofilia en Londres 2012, oro en Río 2016 y bronce en Tokio 2020, Lydia Valentín tuvo que decir 'basta' el pasado mes de septiembre al no recuperarse de una lesión crónica en la cadera que le impedía rendir al máximo.

Lydia Valentín, una deportista extraordinaria / EFE

Consagrada como una de las mejores deportistas españolas de la historia, la bicampeona universal y tetracampeona europea pasó a la historia en la capital de Inglaterra al terminar cuarta en los 10x10 metros en los que se desarrolla este deporte y colgarse casi nueve años después el oro por el positivo de las tres primeras clasificadas (la kazaja Svetlana Podobedova, la rusa Natalia Zabolotnaya y la bielorrusa Iryna Kulesha).

La berciana pasa a la historia sobre todo por su extraordinaria capacidad para multiplicar sus prestaciones en la competición y para superar los problemas físicos para labrarse un palmarés al alcance solo de los elegidos. En París se añorará mucho a Valentín, premiada en 2023 con el 'Premio Valores Leyenda' de SPORT.

Mariano García - Atletismo

El murciano es uno de las grandes estrellas del atletismo español con el oro en el Europeo de Múnich 2022 y el título universal bajo techo en Estambul 2023 en 800 metros como principales logros. El atleta que simula arrancar una moto antes de cada carrera no ha podido alcanzar su mejor forma por culpa de los problemas físicos y ha demostrado que es tan bueno en la pista como fuera de ella.

El Campeonato de España sentenció a Mariano García (derecha) / EFE

Mariano García fue quinto en los Nacionales de La Nucía en la prueba con más nivel del atletismo y la RFEA decidió convocar al campeón Mohamed Attaoui, a un Elvin Josué Canales con el transfer de Honduras recién llegado y al reputado Adri Ben, tercero en tierras alicantinas.

"Es verdad que no estaba en mi mejor momento ni físico ni mental, pero lo he dado todo y no tenía más. Deseo el mayor de los éxitos a mis tres compañeros y que se traigan una medalla", comentó el de Cuevas de Reyllo. Lo dicho, un tipo muy grande.

Sandra Sánchez - Kárate

El caso de Sandra Sánchez es triste, ya que el Comité Olímpico Internacional se ha 'cargado' el kárate para sustituirlo por el breaking y ella optó por retirarse a lo grande en 2022 con un oro en los Juegos Mundiales. Y puede ser peor, ya que hay algunos visionarios que quieren los deportes electrónicos dentro del movimiento olímpico.

Sandra Sánchez, una víctima del Comité Olímpico Internacional / EFE

Bicampeona mundial y heptacampeona continental, la talaverana de 42 años hizo historia hace tres años al colgarse el oro olímpico femenino en la modalidad de kata al derrotar en la final a la japonesa Kiyou Shimizu por 28,06 puntos a 27,88. Sin embargo, ni el kárate está ya en el programa ni ella está en activo.

Ricky Rubio - Baloncesto

El catalán ha vivido en sus carnes la dureza del deporte profesional con una delicada situación personal que le cogió en la NBA al otro lado del Atlántico que unida a dos lesiones graves de rodilla acabó derivando en un problema de estrés crónico del que ha salido con ayuda y, sobre todo, con mucha valentía.

Ricky Rubio, una baja muy importante para Scariolo / VALENTÍ ENRICH

Ricky ha recuperado la ilusión por el baloncesto con el Barça, aunque lo cierto es que su rendimiento no ha sido el esperado sobre todo para él mismo. Tanto, que el propio base optó por descartase para el Preolímpico y tampoco estará en los Juegos.

Scariolo soñaba con tener al de El Masnou y a Lorenzo Brown en París 2024, pero tan solo dispondrá del nacido en Estados Unidos. El mejor base español de la historia junto a José Calderón y a Sergio Rodríguez quiere recuperar sensaciones antes de decidir su futuro con la vuelta a la Penya como opción probable. Suerte tiene la selección de contar con Alberto Díaz, la inteligencia y la intensidad personificadas, pero es que Rubio ha dado tanto a La Familia...

Athing Mu - Atletismo

Fruto de la enorme inversión y de un trabajo universitario sin parangón posible, la absoluta superioridad del atletismo estadounidense lo lleva en ocasiones a la deshumanización con unos Trials tan descarnados como indiscutidos que obliga a sus atletas con mínima a estar entre los tres primeros para estar en los Juegos ya llueva, nieve o haya una inundación.

O una caída, como sucedió en la final en el Hayward Field a una Athing Mu que se fue al suelo justo al paso por meta y no podrá defender el título olímpico en 800 metros que logró con una gran autoridad hace tres años en Tokio.

Athing Mu dejará huérfanos los 800 metros en París / EFE

Con unas piernas larguísimas favorecidas por su altura de cadera y pese a que este año ha tenido problemas físicos, la estadounidense prometía un duelo estelar con la británica Keely Hogdkinson y con la keniana Mary Moraa (las tres medallistas en el pasado Mundial de Budapest) que no se producirá. Pierde mucho el atletismo sin Mu.

Renaud Lavillenie - Atletismo

Como todo en la vida, el atletismo es cuestión de etapas y parece que la del ex recordman mundial Renaud Lavillenie toca a su fin como en su día lo hizo la del primer gran icono de la pértiga, Serguei Bubka. Tras tomar el relevo del exsoviético y elevar la plusmarca universal hasta 6,16 metros, el galo vio cómo la eclosión del monstruo sueco Mondo Duplantis lo dejaba sin una plusmarca que es ya de 6,24 metros.

Renaud Lavillenie no ha podido saltar los 5,75 que necesitaba / EFE

Lastrado por las lesiones y por la edad, el mayor de los Lavillenie ha vivido meses muy complicados en los que ha sido incapaz de elevarse por encima de los 5,75 metros que pedía World Athletics. Se quedó en 5,72 el 31 de mayo en Polonia y por más que lo ha intentado, siempre se topó con el listón. Cerca de los 38, el campeón olímpico hace 12 años en Londres lo tendrá muy difícil en Los Ángeles. Solo le falta el oro en un Mundial, donde tiene una platas y cuatro bronces.

Yulimar Rojas - Atletismo

La blaugrana es junto al pertiguista sueco una de las grandes estrellas de un atletismo falto de iconos como los de antaño desde la retirada de Usain Bolt y lastrado por la caótica dirección de Sebastián Coe al frente de World Athletics con cada vez más eventos y menos estrellas cara a cara.

París echará mucho de menos a la azulgrana Yulimar Rojas / EFE

La actual campeona olímpica y tetracampeona mundial al aire libre era la gran favorita al oro en triple salto con los asombrosos 15,74 que posee como récord mundial, pero una grave lesión en el tendón de Aquiles el pasado mes de abril la descabalgó de los Juegos.

Sin su plasticidad, su carácter competitivo y su alegría vital, el atletismo pierde mucho. Yulimar Rojas es admirada por todas sus rivales, empezando por su compañera de entrenamientos la gallega Ana Peleteiro. El oro en triple está abierto... pero nada será lo mismo sin la 'diosa' del Barça.

Aryna Sabalenka - Tenis

Mientras el Comité Olímpico Internacional sigue con su desconcertante política con los deportistas rusos y bielorrusos con permisos para unos y prohibiciones para otros, la tenista Aryna Sabalenka ha decidido tirar por la calle de en medio y renunciar ella misma a París 2024 "para centrarse en su salud y en la preparación de los torneos de pista dura", sin olvidar que debería haber participado sin bandera y sin himno caso de subir al podio.

La bielorrusa Sabalenka ha renunciado a los Juegos / EFE

La bielorrusa llegó a ser número 1 mundial y se ha impuesto en las dos últimas ediciones del Open de Australia. Además, ganó en dobles en Australia en 2021 y el US Open en 2019, en ambas ocasiones formando pareja con la belga Elise Mertens. Recién retirada en Wimbledon, sin ella el torneo pierde uno de sus grandes atractivos y allana el camino a la mejor tenista del momento, la polaca Iga Swiatek (número 1 desde noviembre de 2023).

Kliment Kolesnikov - Natación

Aunque habría algunos dispuestos a discutirlo como el descollante canario Hugo González (vigente campeón mundial en 200), el mejor espaldista del momento en distancias cortas es un Kliment Kolesnikov que no podrá participar en los Juegos Olímpicos. ¿Su grave pecado? Que nació en Moscú y que no está dispuesto a pasar por el aro del COI.

La natación perderá espectáculo sin Kolesnikov / Instagram

Plata en 100 espalda y bronce en 100 libres en los pasados Juegos de Tokio con 21 años recién cumplidos, en 2021 ganó cinco oros en el Mundial en piscina corta de Abu Dahbi y cuenta con 19 medallas de oro en Campeonatos de Europa. Además, tiene ocho récords mundiales en categoría junior más el absoluto en 50 espalda.