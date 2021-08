“No puedo expresar lo que siento. Es una mezcla entre alegría, satisfacción y mareo”. Marcus Cooper Walz ha expresado su felicidad y satisfacción por la plata conseguida esta pasada madrugada con el K4 español en Tokio. “Mis segundos Juegos Olímpicos y mi segunda medalla”, ha publicado en sus redes sociales el mallorquín, que era el más contento de los cuatro palistas españoles al término de la competición.

“Aunque este post es algo más individual, para mí ha sido tremendamente especial compartir este éxito con tres amigos y compañeros. Es otra sensación distinta a la de cuando se compite en solitario. ¡NO PUEDO ESTAR MÁS FELIZ!”, ha destacado, acompañando este texto de una foto con la medalla de plata.

“He peleado con todo, no me quedaban más fuerzas tras entrar por meta. He aquí el verdadero éxito. ¡Gracias España! #Tokyo2020 #Éxito”, ha concluido en su post, aunque horas antes, nada más acabar la final, ya había dejado entrever sus impresiones: “Es una barbaridad. Ya sé que el oro es mejor que la plata… Estamos los cuatro muy contentos, aunque unos lo muestren más que otros”.

“Sabíamos que lo normal era quedar segundos, mirando a los años atrás. Alemania siempre ha sido más fuerte que nosotros. Era un reto ganarlos, casi lo hacemos. Ha llegado la plata y ya os digo que nos sabe a oro, estamos muy contentos”, insistió el palista de Cala d’Or.

