Es de noche en Japón y Pedri González (Tegueste, 2002) responde en su habitación de Tokio en vísperas de una fecha histórica. Ha renunciado a parte de sus vacaciones por un sueño único, que no está al alcance de cualquiera. Le espera la final olímpica, un partidazo contra Brasil (sábado, 13.30 horario peninsular) y la posibilidad de cruzar el umbral de la historia: en pocas horas puede convertirse en el primer tinerfeño en colgarse una medalla de oro en unos Juegos. Su humildad preside cada uno de sus mensajes.

Titularísimo en el Barça, en la selección, en los Juegos... ¿Podía imaginarse a principios de temporada que tendría un curso casi perfecto como éste?

SI alguien me lo hubiese dicho hace un año, le habría respondido si estamos locos. Son un montón de cosas para estar aún en mi primera temporada, más todavía en un club grande como el Barça. Y en cuanto a la selección y los Juegos, es un orgullo estar aquí y lo disfruto día a día.

Y lo próximo es jugar contra Brasil.

Para mí, es el rival que quería desde el principio. Lo habría firmado. Siempre me ha gustado jugar contra los mejores y Brasil es de las selecciones más potentes que había aquí. Será complicado batirles porque juegan muy bien al fútbol. Son jugadores técnicos, a los que les gusta divertirse con el balón y van a proponer un partido muy completo.

Ha sido titular todos los días. ¿Cómo analizaría su torneo y cómo se ha visto hasta ahora en los Juegos?

La verdad es que me encuentro bien. Siempre trato de aportar al equipo lo máximo posible y hacer lo que me diga el míster en cada momento. Ayudar a los compañeros es lo más importante y en esta selección tenemos un gran grupo, que es lo que nos ha llevado a estar en la final.

¿Sabía que podría ser el primer medallista de oro del deporte de Tenerife?

No lo sabía eso, y ojalá pueda darse. Es un orgullo para mí representar a Canarias en los Juegos Olímpicos y cualquier canario estará orgulloso de lo que estoy viviendo. Es verdad que me siento querido y en esta concentración tan complicada por la situación que hay, ojalá tengamos la oportunidad de ganar el torneo porque es una competición muy bonita.

¿Qué le diría a aquellos que insisten en que usted necesita descanso y vacaciones? ¿Está cansado?

Es normal que la gente piense que estoy cansado. Llevo muchos partidos pero yo intento descansar día a día, dormir después de los partidos, comer bien y hacer caso a los nutricionistas y especialistas que tenemos en la selección. Aquí no han podido venir por el tema de las acreditaciones, pero es importante atender a sus recomendaciones y así estar siempre disponible para el equipo.

¿Cómo se imagina la final? ¿Cómo le gustaría que transcurriera el partido de Yokohama?

Principalmente me gustaría que ganemos nosotros, eso es lo fundamental. No me he imaginado el partido ni he pensado cómo va a ser. Soy más de vivir y disfrutarlo en el momento.

Solo los más grandes han logrado títulos con sus clubes y un oro en los Juegos: Messi, Neymar...

Para mí sería un honor lograr lo que ellos, pero no me comparo con esas bestias, ni mucho menos. Ellos lo han sido todo en el fútbol y es imposible cualquier comparación con los dos. Yo pienso más en que sería una alegría para mí y para mi familia.

Ha dicho que hará lo que le diga el Barça en cuanto al descanso y las vacaciones.

Eso es, haré lo que diga el Barça.

¿Qué hace más ilusión a un deportista: ganar un título con la selección o hacerlo con su club?

Teniendo la oportunidad de conseguir una cosa y la otra, no creo que haya que elegir. Es verdad que con el Barça hay muchos años por delante para conseguir títulos importantes como la Champions y que esto puede ser solo una vez en la vida, pero aspiro a lo máximo en todas las competiciones.

A través de las redes le hemos visto disfrutar y exprimir al máximo la experiencia olímpica. ¿Cómo ha sido la convivencia y la rutina en la Villa?

Es una locura ver que todos los deportistas duermen en las mismas condiciones y bajo el mismo techo, aunque unos sean más famosos o célebres que otros. Todos me han tratado bien cuando les he pedido una foto, por ejemplo Gasol. Se agradece el trato de los deportistas, que sean tan cercanos y se porten así de bien con uno. Es un lujo tener referentes así.