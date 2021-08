El gimnasta español Ray Zapata, que este domingo se colgó la plata en la final de suelo de los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que él "es el mejor" con independencia del color final de la medalla como "ha visto todo el mundo"

"Soy el mejor y punto. Lo ha visto todo el mundo. Soy el mejor y da igual el color de la medalla. Lo sé y lo tengo muy claro", señaló el gimnasta español.

En este sentido, Ray Zapata aseguró no entender el criterio utilizado para deshacer el empate con el israelí Artem Dolgopyat, que se colgó la medalla de oro, gracias a la mayor dificultad de partida con la que contaba su ejercicio.

"Yo flipé mucho, no tenía ni idea de que existiera esa norma. Si yo tengo menor dificultad y tenemos las misma nota final eso supone que yo lo he hecho mejor, que he ejecutado mejor el ejercicio, por lo tanto yo tendría que ir primero. Es lo que he visto siempre en la historia de la gimnasia y no sé porque no ha sido así ", explicó Zapata

No obstante, el gimnasta canario no quiso entrar más en polémica y aseguró que prefiere centrarse en disfrutar de la medalla conquistada en la capital japonesa.

"Hemos reclamado, hemos mirado la normativa. Si llego a ser yo el que se sale de la pista no hubiera conseguido ni el bronce, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a disfrutar de esto y ya está", señaló Zapata.

Una medalla de plata que Ray Zapata quiso compartir además de con su familia, entrenadores y con todos los que le han apoyado, con aquellos que "no confiaban" en él para poder subir al podio olímpico.

"La doy las gracias a todo el mundo por aguantarme, por apoyarme y por impulsarme para llegar hasta aquí y los que no confiaban gracias también, porque tanto si quieren como si no lo he conseguido", concluyó un exultante Zapata.