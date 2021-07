La atleta jiennense afincada en Palma y profesora de la UIB Natalia Romero, campeona de España de 800 metros, se ha clasificado para las semifinales de los Juegos de Tokio con un tiempo de 2:01.16 -plusmarca personal y que también es récord de Balears de la distancia- que le dio una de las seis plazas de repesca. Este sábado regresará a la pista para competir en semifinales a las 20.50 horas locales (13.50 hora peninsular española).

Romero partió en la sexta y última serie. Se pasó el 400 en 59.51 y en la penúltima curva se fue quedando rezagada, pero se batió en la recta, no sólo por eludir el último puesto, sino en busca de un buen registro con miras a la repesca. Lo consiguió: terminó sexta con 2:01.16, la mejor marca de su vida.

Romero, única representante española en 800 metros y que compite, a sus 33 años, en sus primeros Juegos Olímpicos, afirmó que había tenido unas "sensaciones brutales" y que había disfrutado "al máximo" durante la carrera. "Lo que nunca había soñado, unas sensaciones brutales y disfrutando al máximo, sabiendo lo que quería hacer y con determinación y sin dudas, así que, mejor imposible", comentó la profesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"Increíble, no me lo creo. Sabía lo que quería hacer yo y me daba igual todo lo demás. Han salido muy rápidas ha habido muchos codazos. Me he encontrado con mucha fuerza en los últimos 150 metros. Estoy contentísima. Mañana voy a dar todo lo que hay dentro de mí. Hay tiempo para recuperar y voy a darlo todo", en los micrófonos de TVE.