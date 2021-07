Joan Cardona apunta a la Medal Race de la clase Finnn. El regatista menorquín ha firmado un segundo y un tercer puesto y, tras seis mangas disputadas y a falta de cuatro de la serie previa, es segundo en la clasificación con 14 puntos tras aplicar el descarte. Hoy ha navegado cómodo, sin tomar grandes riesgos en las salidas y aprovechando la presión que supone participar en unos Juegos Olímpicos para sacar lo mejor de él

El regatista del RCN Palma señaló, tras la competición de este jueves, que “quería ir haciendo resultados consistentes”. “Y estoy muy contento descartando un quinto de momento”, añadió. “El resto de resultados son cuatro treses y un segundo puesto. No estoy tomando grandes riesgos en las salidas y me siento muy cómodo. Estoy contento con los resultados hasta ahora, es el inicio soñado y esperemos que así siga hasta el último día”, afirmó.

“Los que venían favoritos empiezan a destacar en la clasificación. Giles Scott, que defiende el título, ya está arriba y habrá que dar guerra”, señaló, y explicó: “A mí me gusta mucho la presión y me motiva sacar lo mejor de mí. Estoy contento de sentir esta presión de ser el más joven y que estos sean los últimos juegos de la clase Finn”.

“El primer día sí que esta más nervioso porque el campeonato me importa y quiero dar lo mejor de mí. Es probablemente mi última oportunidad en unos juegos, como mínimo en la clase Finn, y quiero dar mi mejor versión. Nos quedan cuatro regatas y la Medal Race, tenemos que seguir así y llegaremos con opciones al último día”, aseguró.

“La verdad es que me tomo los Juegos como una regata más. Estamos los mismos de siempre e incluso falta alguno, como el vigente campeón del mundo que no consiguió ganar la selección olímpica. Me lo tomo como una regata más. He estado arriba en las últimas regatas, ¿por qué no aquí? Simplemente quiero dar lo mejor de mi e ir día a día”, indicó.

“Siempre he sido fuerte mentalmente. La verdad es que voy prueba a prueba, salida a salida, ceñida a ceñida, y no pienso más allá. Intento centrarme en cada momento, sin pensar en una medalla ni en nada, simplemente en sacar lo mejor de mí cada día”, concluyó.