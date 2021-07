El número 1 del tenis mundial y máximo aspirante al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Novak Djokovic, se ha pronunciado sobre la decisión y los motivos de la gimnasta estadounidense Simone Biles para decir adiós a la competición. Biles adujo estrés y ansiedad para justificar su decisión, lo que abre un debate sobre la protección de la salud mental de los deportistas.

"Para mí, la presión es un privilegio, y sin ella no existiría el deporte profesional. Si lo que quieres es estar en la cima de tu deporte, lo mejor que puedes hacer es aprender a manejar la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella", dijo el tenista serbio. "Por supuesto que ese zumbido y ese ruido están ahí, pero he aprendido a manejarlos de manera que no me destruyan. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis", zanjó el deportista.

Biles y la importancia de la salud mental

La decisión de la gimnasta norteamericana Simone Biles de retirarse de la competición en los Juegos Olímpicos de Tokio por no encontrarse bien mentalmente supone para los expertos un signo de inteligencia emocional y autonocimiento además de un revulsivo para comprender la importancia de la salud mental y evidenciar que "antes que deportistas o profesionales, somos personas".

La gimnasta, dominadora absoluta a nivel mundial desde el año 2013, ha agradecido públicamente el cariño recibido desde que anunció su retirada y ha asegurado que esto le ha hecho comprender que su persona es más que sus resultados.

La psicóloga valenciana Gracia Vinagre ha explicado a EFE que con este gesto "ella ha cogido las riendas de su vida" y ha dicho alto y claro que "está por encima de su rol". "Es un acto de responsabilidad con ella misma muy importante", ha añadido.

También el psicólogo Enric Valls hace una reflexión en este sentido y ha indicado que Biles "nos ha demostrado con su acción valiente lo importante que es la salud mental".

Valls ha explicado que las personas que se dedican al deporte de élite son "muy autoexigentes y perfeccionistas", y a veces "caen en una insatisfacción constante", de ahí la importancia de tener un profesional de la psicología que las apoye y trabaje con ellas el aspecto mental al mismo nivel que se trabaja el físico.

Simone Biles, ha añadido, "ha dejado ver que, aún siendo la número uno, puede sentir ansiedad" y lo ha reconocido públicamente. Valls apunta en este sentido que "hay gente que la culpabiliza por no ser fuerte", pero "es justamente lo contrario, el que reconoce que no puede llegar a todo y pide ayuda demuestra inteligencia".

Biles se ha dado cuenta de que "llegado un punto no se sentía cómoda" y ha demostrado un gran "autoconocimiento" y "autocuidado". "Ha dejado ver al mundo de que para ella la salud mental es muy importante", finaliza la psicóloga.