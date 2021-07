La ciclista Mavi García finalizó en el puesto 23 su participación en la contrarreloj de Fuji. La mallorquina reconoció al término de la carrera que “aunque había ido muy bien en el primer tramo del circuito” se desfondó en los últimos kilómetros. De esta forma, Mavi pone punto y final a su participación en los Juegos de Tokio, donde era la única representante del equipo español femenino en la prueba de contrarreloj.

El reloj marcaba las 4:43 cuando la ciclista palmesana encaraba la rampa de salida del circuito de Fuji. Mavi salía en décima posición y afrontaba con determinación los 22,1 kilómetros del exigente recorrido. Durante el mismo se mantuvo en torno a la vigésima plaza, marcando un tiempo de 34:39.96, bastante alejada del pelotón de favoritas y ocupando el puesto 23 de 25, a 4:26 de la ganadora de la prueba, la neerlandesa Van Vleuten, ciclista del Movistar Team.

“Ya he acabado mis dos participaciones en los Juegos y en la crono los resultados han sido más o menos los que preveía. Sabía que iba a sufrir muchísimo. Hasta la mitad he ido muy bien, pero luego me he desfondado un poco, pero estoy contenta de haberla podido disputar y de mi entrada a meta viendo los aros olímpicos”, señaló la mallorquina al término de la carrera.

“Personalmente de estos Juegos me llevo un millón de cosas. Desde que empecé en el deporte siempre he aprendido muchísimo y me hace crecer como persona. Con el ciclismo estoy aprendiendo un montón de experiencias nuevas. Profesionalmente creo que he dado un paso muy importante y creo que debo de confiar un poco más en mí. Todavía hay margen de mejora, por eso estoy contenta de poder seguir adelante”, indicó Mavi, quien fue duodécima en la carrera en línea, marcando el mismo tiempo que varias de las corredoras que se alzaron con el diploma olímpico.

Por su parte, la neerlandesa Van Vleuten voló por los alrededores del circuito de Fuji para sumar a la plata lograda en la línea el pasado domingo otra presea, esta vez de oro, para completar unos Juegos Olímpicos inolvidables. La segunda posición fue para la suiza Marlen Reusser, mientras que con el bronce se hizo Anna Van der Breggen, compatriota de la ganadora.