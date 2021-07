La ‘armada’ balear de vela cerró una nueva jornada de competición en Tokio con buenas sensaciones y bien situados en la clasificación, sin descolgarse de sus aspiraciones de medallas. Brillaron el menorquín Joan Cardona en Finn y la dupla formada por la mallorquina Paula Barceló y su compañera Tamara Echegoyen en 49er.FX

El menorquín Joan Cardona, el más joven del equipo olímpico español y debutante en unos Juegos, lleva muy encauzada su participación en Finn y, después de que el martes hiciera dos terceros puestos, en esta jornada hizo un quinto y otro tercero que le dejan provisionalmente en la tercera plaza de la general.

Cardona, que llega a las aguas de Enoshima como primero en la clasificación internacional, tiene ahora por delante al turco Alican Kaynar (1, 1, 6, 13) y al húngaro Zsombor Berecz (2, 2, 9, 4). Tras el español si sitúa en cuarta posición el británico Giles Scott (9, 9, 1, 1) y en quinta el argentino Facundo Olezza (5, 4, 8, 5).

“Es mi segundo día de campeonato y para empezar mi prioridad es tener buenos resultados, no empezar con un descarte. Hoy hemos vuelto a salvar el día y me mantengo entre los cinco primeros, pero queda mucho por delante. De momento no estoy muy obsesionado con la clasificación; quiero seguir poniendo resultados en el Top5, siendo consistente delante. Sé que al final si sigo con estos resultados estaré arriba en la clasificación”, analizó el joven regatista del Real Club Nàutic de Palma.

Por su parte, la campeona olímpica en Londres 2012 Támara Echegoyen y la mallorquina Paula Barceló firmaron una impresionante remontada en 49er FX, cuando la clase llega al ecuador de los Juegos Olímpicos, con seis de las 12 pruebas previstas celebradas. Las españolas pasan de ocupar el octavo puesto de la tabla al bronce que supone el tercero, y a solo dos puntos de la plata.

La timonel orensana y la tripulante mallorquina, vigentes campeonas del mundo, hicieron en las tres regatas de la jornada un 2, un 3 y un 3, que les deja en la general, tras seis mangas y a falta de otras seis de la serie, en la tercera posición con veinte puntos tras el descarte. “La verdad es que ha sido un buen día en el agua, estamos muy contentas. Ayer el resultado no acompañó al trabajo que hicimos en el agua pero supimos hacer un buen análisis y sacar lo positivo del día, que es lo que nos ha permitido afrontar la jornada de hoy de la manera en la que lo hemos hecho”, analizó Barceló al término de la regata.

Las españolas tienen siete puntos mas que las líderes de la provisional, las británicas Charlotte Dobson y Saskia Tidey (1, 1, (6), 4, 2, 5) y dos mas que las segundas, las neerlandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz ((13), 8, 2, 1, 6, 1). Echegoyen y Barceló tienen por detrás a las danesas Ida Marie Baad Nielsen y Marie Thusgaard Olsen (24) y las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze (29), éstas campeonas de la clase en Río 2016.

El 470 femenino, que era otra de las clases que debutaba este miércoles en la competición, la timonel barcelonesa Silvia Mas, quien compite con el Nàutic del Arenal y la tripulante grancanaria Patricia Cantero afrontaron las dos regatas programadas en esta jornada con un con un doce y un catorce.

La embarcación española, que es actualmente campeona del mundo y tercera del ránking internacional, se sitúa en el puesto decimosexto de la general en el comienzo de su torneo, fijado a diez regatas antes de la lucha por las medallas. Primeras son las polacas Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar, con dos primeros puestos, segundas las francesas Camille Lecointre y Aloise Retornaz (3, 2) y las terceras las británicas Hannah Mills y Eilidh McIntyre (4, 3).

“Está claro que no es el inicio de campeonato que queríamos o que habíamos planteado”, reconoció Silvia Mas al término de la jornada. “También es cierto que quedan muchas pruebas por delante. No nos queda otra cosa que levantar cabeza y aprender de los errores de hoy y hacer un buen análisis. Esto nos da la motivación para demostrar que realmente podemos estar allí; queda mucho y seguiremos luchando hasta el final”, zanjó.