Rudy Fernández amplía hoy su leyenda. El alero mallorquín, que se estrena junto a la selección española ante Japón a partir de las 14 horas (Teledeporte/Eurosport), disputará de forma oficial sus quintos Juegos Olímpicos. Esto le ubica, junto a Pau Gasol, en un selecto grupo al que pertenecen jugadores como Juan Carlos Navarro, el brasileño Óscar Schmidt, el puertorriqueño Teófilo Cruz y el australiano Andrew Gaze.

«He vivido de todo. Podría decir del primero que es el que más ilusión hace y encima lo compartí con mi hermana Marta Fernández -también baloncestista-, pero también todas las medallas que hemos podido conseguir. Es difícil quedarse con uno, ojalá también me pueda quedar con este, eso querrá decir que habremos hecho las cosas bien», destaca esperanzado.

Respecto a su compañero Pau Gasol, que acude a estos Juegos después de superar una lesión de dos años, explicó que le ve «con muchísimas ganas de aportar». «Para nosotros es un referente, no solo dentro de la pista sino también fuera, lo ha demostrado en estos dos años fuera de la pista, preparándose día y noche para llegar aquí y ser un jugador importante y un jugador más para contribuir al camino de la selección», destacó. El capitán de la selección española de baloncesto, en la que también figura el mallorquín Álex Abrines, consideró que «no se ha hecho justicia» con su compañero Juancho Hernangómez, que no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio por la negativa a última hora de su equipo, el conjunto estadounidense de los Minnesota Timberwolves. «Juancho está triste, está decepcionado y como compañero y me considero también amigo suyo, creo no se ha hecho justicia con el tema de Juancho, por muchísimas facetas que también se desconocen, pero yo creo que Juancho ha luchado desde el primer momento porque le dijeron que podría estar en las Olimpiadas y justo cuando viaja y está en dinámica de equipo viene esa carta no dándole opción para competir en un sueño olímpico», manifestó. Los Minnesota Timberwolves comunicaron este viernes a la Federación Española de Baloncesto (FEB) que no autorizaban a Juancho Hernangómez a jugar en Tokio por considerar que necesita más tiempo para recuperar la lesión en el hombro que sufrió el 8 de julio, una notificación que según la FEB es un cambio drástico con todas las anteriores comunicaciones, en las que dieron su apoyo.

El capitán del combinado español, que compartió sus reacciones en una rueda de prensa junto con el seleccionador Sergio Scariolo, opinó que es «decepcionante» para un jugador que se ha preparado «tanto» como Juancho para llegar a los Juegos se quede sin ellos estando ya en Tokio y habiendo participado incluso en la ceremonia inaugural.

«Es decepcionante y triste, pero a la vez sabemos lo que es la familia, y en ese aspecto vamos a estar con él, espero que esté con nosotros y esperando a Xabi (López-Arostegui) para que se incorpore lo antes posible», añadió sobre su sustituto, el alero del Valencia Basket que fue descartado tras el amistoso de Las Vegas (EE.UU.) contra el conjunto norteamericano.