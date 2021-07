El mallorquín Nicolau Mir se estrena en unos Juegos Olímpicos en Tokio. El joven deportista del Xelska, que está acompañado en Japón por el técnico Manolo Martínez, es uno de los componentes del equipo español masculino que buscará en esta primera jornada, que se extenderá desde las tres de la madrugada de este sábado y hasta el mediodía español, una plaza entre los 24 mejores. «Teníamos pocas competiciones, pero en los dos últimos meses hemos podido compensar para que los Juegos no sea la primera. El primer objetivo es entrar en la final por equipos. No es fácil, porque hay varios equipos intocables», señaló ayer Mir. «Mi padre Pedro Mir ya lleva tres Juegos como técnico y es una pena que no haya venido a estos por la lesión de Cintia Rodríguez. Habría sido una pasada vivir esta experiencia con mi padre», añadió.