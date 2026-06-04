'Cape Fear' (Apple TV): la versión en serie de 'El cabo del miedo' con Javier Bardem "que renueva a Max Cady"

¿Hace falta otro 'El cabo del miedo'? La respuesta más clara parece "no", si tenemos en cuenta que las anteriores adaptaciones del libro de John D. MacDonald son obras casi maestras de J. Lee Thompson ('El cabo del terror', de 1962, bajo la clara influencia del director antes previsto, Alfred Hitchcock) y Martin Scorsese ('El cabo del miedo', de 1991, también muy hitchcockiana).

Pero es fácil ver la idea con otros ojos cuando se descubre que el creador y 'showrunner' es Nick Antosca, guionista y escritor revelado con la serie 'Channel Zero' (terror 'creepypasta' mucho antes de 'Backrooms') y últimamente centrado en el 'true crime' de ficción bien pensado: 'The act', 'Candy: Asesinato en Texas', 'A friend of the family'. Además, según nos cuenta en entrevista por videollamada, el proyecto nació de su sincera obsesión por las películas originales desde que era muy joven. "No recuerdo cuál vi primero. Es posible que empezara por la parodia de 'Los Simpson'", dice entre risas. "También recuerdo ser muy pequeño y entrar en el cuarto de mis padres mientras veían la versión en blanco y negro. Me asustó ver a aquel hombre extraño persiguiendo a una niña. Aquel día me enseñaron el significado de 'acosar'. Recuerdo haber visto la de Scorsese siendo muy joven, demasiado joven. Ambas se me quedaron en la cabeza".

En la nueva serie, una confesión inesperada exculpa a Max Cady (Javier Bardem con inquietantes lentillas azules), presunto asesino de su propia mujer embarazada, y facilita su salida provisional de prisión después de 17 años. Se dedica entonces a hacer la vida imposible a Tom (Patrick Wilson) y Anna Bowden (Amy Adams), el fiscal de su juicio y la abogada que lo animó a declararse culpable, respectivamente; casados después de aquello. Ella trabaja en una organización que ayuda a exonerar a personas condenadas injustamente, pero no, nunca se le habría ocurrido sacar a Cady de prisión; para que entrara allí, el futuro matrimonio Bowden tomó una decisión moralmente complicada.

Historia reformulada

Que Tom y Anna compartan oficio es un claro giro respecto a los originales, en los que solo el personaje de Tom Bowden era abogado; en la primera película, como en el libro, había participado en el juicio contra Cady solo como testigo, mientras que en la segunda era el abogado de oficio que se le asignó y que ocultó pruebas para que no quedara libre. "Era importante en esta versión que tanto marido como mujer hubieran estado involucrados en el juicio de Max Cady", explica Antosca. "En esta ocasión, Max no es simplemente una figura incidental de su pasado. Su felicidad, su familia, su vida perfecta, todo eso se ha construido sobre la base del sufrimiento de Max. Sobre los Bowden aletea en todo momento una nube de culpa. De hecho, el público podría llegar a sentir más simpatía por el que es, en principio, el monstruo de la historia".

Javier Bardem otorga a Cady, además del obligado aire de amenaza, una extraña vulnerabilidad, un cierto brillo en los ojos que puede golpear en el momento más inesperado. "Robert Mitchum [en 1962] y Robert De Niro [en 1991] crearon dos villanos icónicos de la historia del cine. Sabíamos que no queríamos una simple imitación, sino un acercamiento con algún toque novedoso. Bardem fue la primera persona en la que pensé para esta versión de Max Cady, la primera que propuse a Apple. Llegó con un montón de ideas para dar forma al personaje. Nadie podría haberlo hecho así".

Los problemas crecen

Los Bowden de 2026 no tienen solo una hija adolescente (excelente Lily Collias, revelada con 'Buena chica'), como los de 1991, sino también un hijo (Joe Anders) con problemas de salud mental y drogas. "Cada versión de la familia Boden refleja, en cierto modo, lo que es una familia estadounidense del momento. Queríamos explorar ese modelo, sobre todo, a través de los hijos. Y que hubiera más puertas de entrada a la familia, más vulnerabilidades. Las historias de los hijos adolescentes facilitan un punto de acceso a las fuerzas malevolentes".

Si el filme de Scorsese era, básicamente, un ataque de pánico de 128 minutos, 'Cape Fear' son diez horas de paranoia en crescendo. "Las películas son sobre un miedo agudo", dice Antosca. "La serie se basa mucho más en una sensación de amenaza, algo que me parece muy contemporáneo. Esa sensación de incertidumbre sobre los motivos, sobre la fuente de la amenaza, sobre el significado de la verdad, sobre más o menos casi todo… Es algo muy actual. Creer que sabes de dónde proviene el peligro y luego no estar tan seguro".

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Dos nombres importantes aparecen como productores ejecutivos: Steven Spielberg y Martin Scorsese. El primero desarrolló 'El cabo del miedo' antes de cambiársela a Scorsese por 'La lista de Schindler', aunque siguió como productor a través de su compañía Amblin. "Acudimos a ellos para que nos dieran su bendición y fueron realmente amables. Cuando leímos los guiones con el reparto por primera vez, Marty apareció en una gran pantalla por Zoom para decirnos lo entusiasmado que estaba y pedirnos que, sobre todo, nos divirtiéramos. Después, a medida que rodábamos, se fue leyendo los guiones y viendo montajes de los episodios. En algunas ocasiones nos pasó notas sobre momentos específicos. Y sus notas… Sus notas son fantásticas. Es fantástico que Scorsese te corrija".