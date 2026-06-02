'¡Mátalo ya!': fecha de estreno y de qué va el nuevo true crime de Carles Porta en Movistar Plus+ sobre el caso Almansa
La plataforma estrena el 4 de junio una nueva entrega de su apuesta por el true crime, centrada en un crimen ocurrido en Almansa en 2017
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ amplía su catálogo de true crime con ‘¡Mátalo ya!’, el nuevo proyecto de Carles Porta que se estrenará el próximo 4 de junio. La producción reconstruye el conocido como caso Almansa, un crimen ocurrido en 2017 que terminó destapando una trama familiar marcada por las contradicciones, los mensajes ocultos y una pregunta clave: quién quería matar a Juan Martínez.
La historia arranca en julio de 2017, cuando la Guardia Civil encuentra a Juan Martínez desangrándose tras recibir una puñalada en el cuello en una urbanización de Almansa. Cerca de él aparece un joven herido que asegura haber actuado en defensa propia después de ser atropellado. También está Inma, hijastra de Juan, que afirma haber presenciado lo ocurrido. Pero las primeras versiones no tardan en empezar a tambalearse.
A medida que avanza la investigación, el caso se convierte en un rompecabezas en el que nada parece encajar del todo. Las contradicciones entre los implicados, los mensajes que salen a la luz y el entorno familiar de la víctima transforman el ataque en una historia mucho más oscura de lo que parecía en un primer momento.
‘¡Mátalo ya!’ se suma a otros títulos recientes de Carles Porta en Movistar Plus+, como ‘Peregrina’, ya disponible en la plataforma, y ‘El plan de las gemelas’, que llegará el próximo 18 de junio. Las tres producciones son originales de Movistar Plus+ y están realizadas junto a True Crime Factory y Goroka.
Con esta nueva entrega, Porta continúa reforzando su presencia en el género después de formatos como ‘Crímenes’, ‘El crimen de la Guardia Urbana’, ‘Luz en la oscuridad’, ‘Missing in Murcia’, ‘Muerte en el hotel’ o ‘Crimen por encargo’. En todos ellos mantiene una mirada basada en el rigor periodístico, el respeto a las víctimas y la reconstrucción minuciosa de casos reales que siguen generando preguntas años después.
Suscríbete para seguir leyendo
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- Dos errores de Pablo García en la prórroga dejan sin ascenso al Atlético Baleares
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
- La Paca ya ha visto 'Mallorca Confidencial' y reacciona: 'Es ciencia ficción
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El Govern demora la adjudicación de un edificio del Ibavi terminado hace dos años: 'Sufre graves deficiencias
- El Consell aprobará esta semana la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca sin concretar aún el techo de coches ni la recaudación prevista