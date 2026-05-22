Radio
La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión a la dirección de 'Hoy por hoy'
EFE
Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino 'Hoy por hoy', según han informado a EFE fuentes de la cadena.
Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa.
Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.
Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magazin matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia en la radio en España.
- La cúpula del Máster de Profesorado de la UIB dimite ante la reestructuración del título
- Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
- La ruina económica del descenso para el Mallorca
- Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
- El chófer que denunció a la mano derecha de Prohens asegura que sigue muy afectado psicológicamente
- Estas son las 18 nuevas infraestructuras sanitarias de Balears cuya construcción el Govern acelera con la declaración de especial interés estratégico
- Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
- El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades