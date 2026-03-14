'De viernes'
El cara a cara entre Irene Rosales y Jessica Bueno acaba con lágrimas en 'De viernes': "No hace falta un intermediario"
La ex de Kiko Rivera acudió al plató del programa una semana después de su scoop
Kevin Rodríguez
Irene Rosales volvió a sentarse anoche en 'De viernes'. La ex de Kiko Rivera pisó el plató de Telecinco una semana después de su scoop en el que habló, entre otras cosas, de las numerosas infidelidades del hijo de Isabel Pantoja. En la entrevista, se encontraba por primera vez en televisión con Jessica Bueno, también ex de Rivera.
A diferencia de Rosales, la modelo ahora sí mantiene buena relación con el DJ, algo de lo que Irene se alegra: "Sobre todo por el niño. El niño ya se merecía que sus padres tuviesen un trato cordial", comenta la invitada que afirma querer al hijo de la pareja como si fuera suyo.
Ese buen trato lo ha reconocido Jessica Bueno, que se ha dirigido a la entrevistada para agradecérselo: "Mi hijo la adora, se ha portado muy bien con él, lo ha querido como un hijo. Le deseo toda la felicidad del mundo, que se la merece, y que luche por su felicidad y por crecer ella misma, no necesita a nadie. Me gusta lo que ha dicho de que su nueva pareja está con ella para complementarla y no porque lo necesite para ser feliz".
Ante las palabras de Bueno, Irene no ha podido contener la emoción y ha contestado con la voz entrecortada: "El agradecimiento por cómo he tratado a su hijo no es necesario. No se merece menos porque tiene un sol como hijo, que lo quiero con locura". "Sé que podemos tener contacto, que puedo saber y demás".
"Ya lo sabes. Mi casa y mi hijo siempre van a estar ahí para ti. No hace falta que haya un intermediario de por medio", concluía la modelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Este es el mapa de los bufets más populares de Mallorca: de comida mallorquina a propuestas asiáticas
- Baleares prepara un simulacro para mejorar la gestión del eclipse solar total de 2026
- El Ministerio de Defensa compra para Felipe VI y por un millón de euros el último velero de regatas que ganó la Copa del Rey en Palma
- Palma no será Capital Europea de la Cultura en 2031
- El Ayuntamiento desempadronó a más de 200 personas sin techo en Palma tras pedir un listado a la Cruz Roja