10 grandes series sobre periodistas (y dónde verlas)

El estreno en Filmin de 'The hack', dramatización del escándalo de hackeo telefónico de News Corporation, invita a recordar otras series interesantes con periodistas (malos y también buenos) en el centro de la acción. No están todas las que son (queríamos que fueran disponibles en 'streaming' y no es el caso de 'La pandilla plumilla' ni 'La sombra del poder'), pero sí son todas las que están. En el horizonte está la recién anunciada por la BBC 'D-Notice', 'thriller' político de Adam Patterson y Declan Lawn ('Blue lights') con el periodismo de investigación como paisaje.

1. 'The wire' (2002-2008)

Cada temporada de esta leyenda de HBO se centró en una faceta de Baltimore, ciudad resquebrajada: el tráfico de drogas, la desintegración de los sindicatos en el puerto marítimo, el sistema escolar, un ayuntamiento en claroscuro y la crisis de los periódicos. Según me explicó su creador, David Simon, en lejana entrevista con este diario, cuando se supo que la quinta temporada giraría en torno a la prensa, algunos de sus antiguos colegas en 'The Baltimore Sun' se asustaron y empezaron a defenderse preventivamente tachándolo de tipo agrio. Pero querer discutir los temas a fondo no es, desde luego, misantropía. Significa que las cosas (o la gente) te importan. Disponible en HBO Max.

2. 'The Hour' (2011)

Al comienzo de esta memorable serie de Abi Morgan ('The split'), que no duró lo suficiente, el periodista interpretado por Ben Whishaw hace una declaración fulminante: "Los noticieros están muertos". Y desde ahí se nos cuenta, a través de la historia del programa ficcional titular, el cómo una nueva forma de hacer informativos (menos arrodillada ante el gobierno, más interesada en explorar tensiones) se asentó en Gran Bretaña durante los 50. El triángulo amoroso entre Whishaw, la productora Bel (Romola Garai) y el presentador Hector Madden (Dominic West) puede retrotraer a la imborrable 'Al filo de la noticia', una de las mejores ficciones periodísticas jamás vistas. Disponible en Prime Video.

3. 'The newsroom' (2012-2014)

De acuerdo, esta creación de Aaron Sorkin ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') puede tener sus problemas. Estaba esa extraña necesidad de convertir en neuróticos a todos los personajes femeninos; o la solo relativa verosimilitud de las fuentes, técnicas y estrategias del programa informativo alrededor del que giraba la serie, o que Sorkin defendiera siempre el idealismo (algo muy necesario) con la peor (o más innecesarias) de las pompas. Pero tampoco se puede negar que tenía sus aciertos; sobre todo, los diálogos de comedia del Hollywood clásico entre el periodista y presentador Will McAvoy (Jeff Daniels) y su examante y productora MacKenzie McHale (Emily Mortimer); gran nombre. Disponible en HBO Max.

4. 'El Caso: Crónica de sucesos' (2016)

Podríamos habernos decantado por la longeva 'Periodistas' como ejemplo nacional, pero hemos preferido reivindicar esta efímera serie –idea original de su protagonista masculino, Fernando Guillén Cuervo– sobre la clase de historias que exploró el mítico semanario del título durante los 60, cuando consolidó su popularidad. En Madrid en dicha década, dos periodistas de la cabecera, el expolicía Jesús Exposito (Guillén Cuervo) y Clara López (Verónica Sánchez), tratan de resolver sus diferencias para solucionar crímenes oscuros. Disponible en Prime Video y RTVE Play.

5. 'The bold type' (2017-2021)

Y de una serie abiertamente basada en el sensacionalista 'El Caso' saltamos a una inspirada por la vida y obra de Joanna Coles, entre 2012 y 2016 editora jefe de la revista femenina de estilo de vida 'Cosmopolitan'. La publicación de la serie se llama 'Scarlet' y en ella trabajan tres mujeres millennial con las que no cuesta encariñarse: la ambiciosa Jane Sloan (Katie Stevens), la activista 'queer' Kat Edison (Aisha Dee) y la casi siempre sensata Sutton Brady (Meghann Fahy, ya icónica mucho antes de 'The White Lotus'), tres mejores amigas en busca del equilibrio entre sus carreras y sus relaciones. Disponible en Prime Video (tres primeras temporadas de cinco; solo compra).

6. 'The newsreader' (2021-2025)

Tras verse en COSMO y Filmin, esta premiada serie australiana acaba de llegar a Netflix, plataforma en la que esperemos acabe de conseguir la popularidad merecida. Anna Torv ('Fringe', 'Mindhunter') encarna a Helen Norville, primera presentadora mujer de un noticiario televisivo de la Australia de los 80, especie de sosias de la verdadera Jana Wendt; Sam Reid (el Lestat de la serie 'Entrevista con el vampiro') es un reportero más joven que ella con el que inicia una relación romántica. Atención a los asombrosos planos secuencia que puede marcarse la directora Emma Freeman para capturar el caos de una redacción. Disponible en Netflix y Lionsgate+.

7. 'La periodista' (2022)

Este 'thriller' político es la traslación a serie de un éxito sorpresa del cine japonés de 2019, a su vez libremente basado en un libro de no ficción de Isoko Mochizuki, reportera del periódico 'Tokyo Shimbun'. La veterana de la tele Ryôko Yonekura encarna a Anna Matsuda, también conocido como "la rebelde de los medios", aguerrida periodista que busca la verdad detrás del suicidio de un funcionario que fue presionado para falsificar documentos. Como la película original, defiende la libertad de prensa contra la docilidad con el Gobierno. No recibió gran atención fuera de Japón y, desde luego, la merece. Disponible en Netflix.

8. 'Tokyo vice' (2022-2024)

Michael Mann volvió a la dirección tras un paréntesis de siete años con el vibrante primer episodio de 'Tokyo vice', adaptación del libro de Jake Adelstein (aquí editado por Península) sobre sus días como periodista de sucesos del diario japonés 'Yomiuri Shinbun', el más importante del país por entonces, a principios de los 90. Después, la serie se volvió diferente, algo más prosaica, si quieren, pero mantuvo alta su capacidad de fascinación. Ansel Elgort nunca ha estado mejor que en el papel del Adelstein ficcional, intrigado espectador de una inminente guerra entre familias criminales; una investigación en la que cuenta con el detective de homicidios Hiroto Katagiri (Ken Watanabe) como cicerón. Disponible en HBO Max.

9. 'The paper' (2025)

El 'spin-off' de la versión estadounidense de 'The office' no ha tenido una gran aceptación popular, pero es una más que estimable comedia de (no solo) oficina que puede tocar la fibra sensible de periodistas y amantes de los periódicos. Del brazo de, supuestamente, el mismo equipo de (falsos) documentalistas que inmortalizó Dunder Mifflin, nos colamos en la redacción del 'Toledo Truth Teller', diario decadente de Toledo (Ohio) que el idealista Ned Sampson (Domhnall Gleeson) quiere devolver a la gloria (o al menos la dignidad) como nuevo editor jefe. Atención al cuarto episodio, el del enfrentamiento de nuestro héroe con un bloguero adolescente, a la altura de los mejores de 'The office'. Disponible en SkyShowtime.

10. 'The hack' (2025)

Tan solo el año pasado, el prolífico guionista Jack Thorne estrenó tres series como creador, 'Ciudad tóxica', un fenómeno llamado 'Adolescencia' y esta que nos ocupa y que por fin ha llegado a España. No es su mejor obra (tiene problemas tanto narrativos como formales), pero sí una de las más loables. Dramatizando el escándalo de hackeo telefónico de News Corporation, el que condujo al cierre del periódico 'News Of The World', Thorne quiere recordarnos los peores errores del periodismo, pero también todo lo que hace grande el oficio, virtudes personificadas en la figura de Nick Davies (David Tennant), el colaborador de 'The Guardian' que se desvivió por arrojar luz sobre la verdad. Disponible en Filmin.