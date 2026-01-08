¿Qué ha pasado con ‘Stranger Things’ y Netflix a las 2 de esta pasada madrugada? Despejada la duda del 'Conformity gate'

Las búsquedas en Google de 'Stranger Things' y 'Netflix' han registrado esta noche un pico inusualmente alto, un fenómeno extraño que sin embargo, tiene una explicación. Y es que decenas de miles de usuarios se han conectado de madrugada, alrededor de las dos de la mañana, en España y el resto del mundo, esperando encontrar una respuesta a las plegarias de la legión de fans de la serie de los hermanos Duffer, que hace pocos días emitió su capítulo final de forma oficial. Un cierre a una serie que ha marcado una época y que ha acompañado a miles de familias en todo todo el mundo, que desde su estreno han crecido acompañados de Eleven, Once, Joyce, Will, Jim, Hopper y el resto de los personajes.

Noah Schnapp (L) y Millie Bobby Brown en un evento de presentación de 'Stranger Things 5' / TOBY SHEPHEARD / AFP

Pero eran muchos los que en los últimos días se aventuraban a hacer una lectura distinta del final de la serie y especulaban con que podría tratarse de un cierre en falso y que el verdadero final iba a emitirse a esa hora en Netflix, por sorpresa y sin previo aviso.

¿Un episodio secreto?

En redes sociales, los últimos días han estado trufados de comentarios de seguidores con teorías autofabricadas, todas en una misma dirección: lo que se vio en en el octavo capítulo de la quinta temporada es solo una ilusión de Vecna. Pese a que tanto Netflix como los hermanos Duffer han comentado en varias ocasiones que el final de la serie era inevitable, el fandom llevaba días elucubrando sobre la posibilidad de un episodo secreto. Se trata de algo parecido a una teoría de la conspiración (inofensiva, pero inquietantemente descriptiva de cómo las verdades alternativas sin contrastar se propagan en redes sociales como la pólvora) que ha sido bautizada como el ConformityGate. Dicha teoría sostiene que el final que millones de espectadores de todo el planeta vieron, en realidad no es el verdadero desenlace de la serie. Uno de los argumentos más citados en TikTok por quienes defienden la teoría es una escena en la que Mike queda inconsciente cuando Vecna aparece y a partir de ese momento, los fans aseguran que todo lo que ocurre no puede interpretarse como real, sino como una ilusión.

Un asistente disfrazado de Vecna, de Stranger Things / Ariana Drehsler / AFP

Lo cierto es que dicho episodio fantasma no existe (es, en efecto, un fantasma) y los fans que han trasnochado para verlo se han ido a dormir con cierta desilusión. Pero no hay que caer en el desánimo. Netflix ha anunciado que para combatir la nostalgia por la serie, el próximo lunes 12 estrenará 'One last adventure: the making of Stranger Things 5', un documental sobre la realización de la última temporada de 'Stranger Things'. La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación de los hermanos Duffer", ha detallado Netflix en su página web Tudum. El documental también se ha descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".

La directora del proyecto es Martina Radwan ('Girls State'), que pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard.