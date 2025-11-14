Netflix lanza el tráiler de 'Ciudad de sombras', el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento
La plataforma fija para el 12 de diciembre el estreno del thriller ambientado en Barcelona y protagonizado por Isak Férriz y la actriz madrileña
Carlos Merenciano
Netflix ha presentado el tráiler de 'Ciudad de sombras', su nueva serie policíaca que verá la luz el próximo 12 de diciembre. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, supone la última obra audiovisual que rodó Verónica Echegui antes de su fallecimiento, un hecho que añade un componente emocional al lanzamiento y supone un homenaje hacia la intérprete.
La serie arranca con un crimen estremecedor: un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera – Casa Milà, el emblemático edificio modernista de Gaudí. Para esclarecer el caso, los Mossos d’Esquadra reincorporan al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, apartado del cuerpo por problemas disciplinarios. A su lado trabajará la subinspectora Rebeca Garrido, a la que da vida Verónica Echegui en una de sus últimas interpretaciones.
El reparto se completa con Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Ballester, acompañando a los protagonistas en esta historia de seis episodios. El guion adapta la novela Aro, primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y ha sido desarrollado por Torregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.
'Ciudad de sombras' combina investigación criminal, tensión psicológica y una Barcelona oscura que funciona como un personaje más. La serie llega marcada por la impronta de Verónica Echegui, que dejó su última huella en la ficción antes de su pérdida, convirtiendo su estreno en una cita especialmente significativa para el mundo audiovisual.
- El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por 'darle chivatazos' a los narcos
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma