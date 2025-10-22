Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los detalles

'La que se avecina’ desvela la gran sorpresa que prepara en su episodio 200: la serie se convertirá en un western

El mítico capítulo podrá verse antes de su estreno en Prime Video en más de 40 salas de Cine Yelmo en toda España.

Episodio 200 de 'La que se avecina'.

Episodio 200 de 'La que se avecina'. / Contubernio

Carlos Merenciano

Madrid

La celebración del episodio 200 de 'La que se avecina' promete convertirse en uno de los eventos televisivos más esperados del año. La serie creada por Laura y Alberto Caballero alcanzará este hito dentro de su temporada 16, que se estrenará el próximo 18 de noviembre en Prime Video, con una entrega especial que llevará a los vecinos de Contubernio 49 a un escenario completamente inesperado: el Lejano Oeste.

Tal y como ha revelado Laura Caballero, la serie rendirá homenaje al género western con un episodio muy especial titulado “Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura”. En él, los personajes de 'La que se avecina' se trasladarán a un pueblo de vaqueros, donde los enfrentamientos, los duelos al sol y los bailes en el saloon serán los protagonistas. Los vecinos más alocados de la televisión española se transformarán en pistoleros, damas del oeste y buscadores de fortuna, en una entrega que promete ser una parodia tan ingeniosa como cinematográfica.

Caballero ha avanzado, a través de fotografías, que este capítulo será un homenaje a los grandes clásicos del western, pero con el sello inconfundible de 'La que se avecina'. El episodio combinará humor con la estética y ambientación del cine del Oeste americano.

Para conmemorar este logro, Mediaset España y Prime Video han preparado un preestreno exclusivo en cines. En colaboración con Cine Yelmo, el episodio 200 podrá verse en más de 40 salas repartidas por toda España los días 11 y 15 de noviembre, dentro de la programación especial de contenidos alternativos +Que Cine. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Tenerife, Las Palmas, Valladolid, Vigo o Bilbao, entre muchas otras, acogerán esta cita única en la que los fans podrán disfrutar del episodio antes de su llegada a la plataforma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  2. Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
  3. El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
  4. Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
  5. Remontada a lo grande del Palma Futsal (11-6)
  6. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  7. La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas
  8. El inspector Faustino Nogales es trasladado a la prisión de Estremera, en Madrid

El PP tumba en el Senado la primera iniciativa para introducir el aborto en la Constitución

El PP tumba en el Senado la primera iniciativa para introducir el aborto en la Constitución

La Iglesia atiende a más de 800 personas en Mallorca que no pueden paga el alquiler de una casa

La Iglesia atiende a más de 800 personas en Mallorca que no pueden paga el alquiler de una casa

Antonio Montero estalla contra el secretario de organización de Podemos por la inquiokupación: “¿Por qué no los metéis en vuestras casas?”

Antonio Montero estalla contra el secretario de organización de Podemos por la inquiokupación: “¿Por qué no los metéis en vuestras casas?”

Detenido por tener a su madre anciana sin comida y en pésimas condiciones en Manacor

Detenido por tener a su madre anciana sin comida y en pésimas condiciones en Manacor

La Banda Municipal de Música de Palma su nueva temporada de conciertos en el Conservatorio

La Banda Municipal de Música de Palma su nueva temporada de conciertos en el Conservatorio

La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez

La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez

Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda

Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda

El juez de la Audiencia Nacional archiva la querella presentada contra Netanyahu por el asalto al barco de la flotilla a Gaza

El juez de la Audiencia Nacional archiva la querella presentada contra Netanyahu por el asalto al barco de la flotilla a Gaza
Tracking Pixel Contents