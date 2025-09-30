Las 10 series que no te puedes perder este octubre

El mes de octubre viene de lo más cargado en estrenos de series en las plataformas de 'streaming'. Hay regresos esperados, como 'Monstruo. La historia de Ed Gein'; 'La diplomática', 'Nadie quiere esto', 'Respira' y 'La ruta. Vol. 2: Ibiza'. Pero también novedades como 'IT: bienvenidos a Derry'; 'Animal', con Luis Zahera; 'La suerte', con Óscar Jaenada y Ricardo Gómez; 'El centro', con Juan Diego Botto; 'Bookish', con uno de los creadores de 'Sherlock'; 'El camorrista', de Giuseppe Tornatore, un 'thriller' de mafiosos italianos que ha estado en el cajón durante décadas, y 'Pequeños desastres', con Diane Kruger.

MONSTRUO. LA HISTORIA DE ED GEIN Día 3. Netflix Ryan Murphy e Ian Brennan siguen explorando la sangrienta crónica criminal de EEUU con la tercera entrega de la saga 'Monstruo', después de los casos de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Lyle y Erik Menendez. Aquí está protagonizado por el asesino que inspiraría películas como 'Psicosis', 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos'. En los helados campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre aparentemente amable y solitario llamado Eddie Gein vivía discretamente en una granja en ruinas, ocultando una macabra casa de los horrores. Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son lideran el reparto.

ANIMAL Día 3. Netflix Comedia producida por Aitor Gabilondo ('Patria', 'El Príncipe') y Jota Aceytuno ('Urban. La vida es nuestra') en la que el intérprete de 'Entrevías' vuelve a su Galicia natal. Da vida a un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas. Al frente de la franquicia está su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), una joven con mucho ímpetu. Su nueva experiencia laboral le obligará a trabajar en equipo y lidiar con un nuevo tipo de clientes, algo a lo que no está demasiado acostumbrado.

LA SUERTE. UNA SERIE DE CASUALIDADES Día 8. Disney+ Los directores Paco Plaza ('Verónica', 'REC') y Pablo Guerrero ('Alba', 'Entre tierras') se pasan al género de la comedia con esta una 'road movie' rodada en 16 mm sobre una singular amistad con el mundo del toreo como telón de fondo. Protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, se ha filmado a lo largo de toda la geografía española, recorriendo 6.000 kilómetros de carretera.

EL CENTRO Día 9. Movistar Plus+ Una inmersión en las entrañas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, es un 'thriller' de espionaje compuesto de seis episodios que arranca con un asesinato. Esa muerte destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para tratar de desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas. Creada por David Moreno, está protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

BOOKISH Día 21. Filmin Mark Gatiss, uno de los creadores de 'Sherlock', vuelve a sumergirse en el género del misterio en esta serie que también protagoniza. Encarna a un excéntrico exespía militar reconvertido en detective que, en el Londres de 1946, regenta una librería mientras ayuda a la policía a resolver sus casos más complejos.

ENTREPRENEURS Día 23. Disney+ Comedia de Rober Bodegas y Alberto Casado, los humoristas detrás de Pantomima Full, en la que retratan a un grupo de emprendedores que aspiran a cambiar el mundo y convertirse en poderosos CEOS, aunque no sean tan infalibles como ellos piensan. Para conseguirlo comparten una zona de 'coworking', donde la aplastante realidad del día a día les hará ver que el mundo del emprendimiento está lleno de humo. Les acompañan actores como Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo y Aníbal Gómez.

NADIE QUIERE ESTO Día 23. Netflix. Temporada 2 Comedia romántica sobre una pareja de Los Ángeles con casi nada en común, pero mucha química. La agnóstica presentadora de pódcast (Kristen Bell) y su rabino (Adam Brody) vuelven dispuestos a construir un futuro en común e integrar a sus familias en él. Sin embargo, sus diferencias siguen presentes y no son precisamente fáciles de ignorar, a la vez que sus respectivos clanes tampoco van a poner demasiado de su parte.

IT: BIENVENIDOS A DERRY Día 26. HBO La precuela de la saga 'IT' de Stephen King que amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas 'IT' e 'IT: Capítulo dos', y que cuenta los orígenes de Pennywise. Combina drama y horror sobrenatural para mostrar cómo la comunidad se ve marcada por oscuros secretos y una presencia siniestra que acecha desde las sombras. Protagonizada por Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

LA RUTA. VOL. 2: IBIZA Día 26. Atresplayer Secuela y a la vez precuela de la premiada 'La ruta', ahora ambientada en Ibiza. Àlex Monner vuelve a retomar el papel de Marc Ribó, aquí convertido en DJ en los años 90. También interpreta a su padre en los años 70, cuando los 'hippies' pululaban por la isla balear y todavía no se había convertido en una de las grandes capitales del ocio nocturno. Al reparto se suman Marina Salas, Irene Escolar y Carla Díaz, con 'cameos' de algunos de los actores principales de la primera entrega (Elisabet Casanovas, Claudia Salas y Ricardo Gómez).

EL MISTERIO DE CEMETERY ROAD Día 29. APPLE TV+ Adaptación de la novela homónima de Mick Herron ('Slow Horses'), la primera de la serie literaria 'Zöe Boehm', producida y protagonizada por Emma Thompson y Ruth Wilson. Cuando una casa explota en un tranquilo barrio residencial de Oxford y una niña desaparece, su vecina se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de una investigadora privada. Destaparán una compleja conspiración que revela que personas que durante mucho tiempo creyeron muertas todavía están vivas.

Otros estrenos y regresos

SISTER BONIFACE MYSTERIES. Día 1. Cosmo. Temporada 4

EL CAMORRISTA. Día 2. AMC+. Serie inédita de Giuseppe Tornatore ('Cinema Paradiso') rodada en 1985, que nunca se llegó a emitir por diversas presiones, con Ben Gazzara y Laura del Sol. Narra el ascenso y caída de uno de los capos más influyentes de la mafia italiana.

HOMBRES DE VERDAD. Día 2. Netflix. Versión alemana de 'Machos alfa'.

TWISTED METAL. Día 3. AXN Now. Temporada 2

ZOOMERS. Día 3. Amazon Prime Video. El retrato de la generación Z a través de un puñado de jóvenes que empiezan a estudiar en la Universidad de Salamanca.

LA NUEVA BRIGADA. Día 3. Netflix. En 1958 se gradúan las primeras mujeres policía de Suecia. Cuando empiezan a patrullar las calles de la capital, pronto se dan cuenta de que su mayor problema no son los delincuentes. La resistencia proviene de los compañeros y la sociedad en general.

EL GENIO Y LOS DESEOS. Día 3. Netflix. Un genio, prisionero de su lámpara durante más de mil años, regresa al mundo terrenal y se cruza con una mujer impasible que vive atrapada entre las normas de su abuela y sus propias rutinas.

NAILS. Día 6. SkyShowtime. Cuatro mujeres de distinto estrato social y diferente edad se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad.

REVIVAL. Día 6. SyFy. En un pequeño pueblo de Wisconsin, los muertos han regresado vivos, pero no exactamente iguales.

LA JUEZA LEWIS. Día 7. Filmin. La vida de la experimentada juez se pone patas arriba cuando un caso toca muy de cerca a su hija.

HIGH POTENTIAL. Día 7. Disney+. Temporada 2. Una limpiadora de una comisaría empieza a trabajar como asesora de la Policía debido a sus altas capacidades.

THE LOST STATION GIRLS. Día 8. Disney+. Inspirada en la historia real del asesino de la estación de trenes de Perpiñán (Francia).

NÉRO. Día 8. Netflix. Francia, 1504. Un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que abandonó al nacer, para protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas.

VUELVEN LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE. Día 8. Disney+. Temporada 2

FLASHBACK. Día 8. Calle 13. Un fenómeno inexplicable transporta a una mujer a 1994, apenas unos meses antes de la muerte de su padre.

RECLUTAS. Día 9. Netflix. En 1990, en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dos jóvenes entablan amisad. Uno es un chico sin rumbo que aún no ha salido del armario, y el otro, heterosexual, el hijo de un marine condecorado.

THE LAST FRONTIER: CONSPIRACIÓN EN ALASKA. Día 10. Apple TV+. Un avión de transporte de presos se estrella en una zona remota y salvaje de Alaska y docenas de reclusos violentos quedan libres.

OLD MONEY. Día 10. Netflix. Serie turca sobre la lucha entre el viejo y el nuevo dinero.

LA EMPRESA DE SILLAS. Día 13. HBO. Tras un incidente embarazoso en el trabajo, un hombre se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance.

FEAR. Día 14. Filmin. Una familia se muda a Glasglow y empieza a vivir una pesadilla por culpa de un vecino.

ASESINATO EN LA FAMILIA MURDAUGH. Día 15. Disney+. El hijo de un poderoso matrimonio de abogados de Carolina del Sur (Patricia Arquette y Alex) se ve involucrado en un accidente mortal.

LOOT. Día 15. Apple TV+. Temporada 3

MENTES BRILLANTES. Día 15. Movistar Plus+. Temporada 2

THE COP. A NEW CHAPTER. Día 16. SkyShowtime. Los agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Varsovia se enfrentan cada día a la violencia y la muerte.

ROMÁNTICOS ANÓNIMOS. Día 16. Netflix. Un hombre incapaz de mantener contacto físico con los demás y una mujer con miedo al contacto visual encuentran en el chocolate un refugio común que los une.

LA DIPLOMÁTICA. Día 16. Netflix. Temporada 3. La embajadora Kate Wyler (Keri Russell) acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn de orquestar un complot terrorista y de admitir que aspira a su puesto. Pero ahora el presidente ha muerto, su marido (Rufus Sewell) podría haberlo matado sin querer, y Grace Penn se ha convertido en la líder del mundo libre.

RABO DE PEIXE. Día 17. Netflix. Temporada 2

DEVIL IN DISGUISE: JOHN WAYNE GACY. Día 18. SkyShowtime. Entre 1972 y 1978, 33 jóvenes fueron secuestrados y asesinados por un hombre del que nadie sospechaba: un líder de la comunidad que se disfrazaba de payaso para entretener a los niños enfermos.

PROFESOR T (UK). Día 20. Cosmo. Temporada 4

BABY BANDITO. Día 22. Netflix. Temporada 2

EL MONSTRUO DE FLORENCIA. Día 22. Netflix. Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

PEQUEÑOS DESASTRES. Día 23. HBO. Cuatro mujeres embarazadas se conocen en una clase de preparación al parto y entablan una gran amistad a pesar de que no tienen nada en común.

MIX TAPE. Día 25. Movistar Plus+. Una pareja se pregunta si está destinada a estar junta a través de recuerdos musicales.

NCIS: TONY & ZIVA. Día 27. SkyShowtime. Cuando la empresa de seguridad de Tony es atacada, su familia debe huir por toda Europa.

LA AGENTE ENCUBIERTA. Día 27. Netflix. Una nueva agente del servicio de inteligencia que se infiltra en un despiadado círculo criminal que lleva un tiempo esquivando a la agencia.

STAR WARS: VISIONS. Día 29. Disney+. Temporada 3. Animación

DOC. Día 29. Movistar Plus+. Temporada 2

MAYOR OF KINGSTOWN. Día 30. SkyShowtime. Temporada 4

EL IMPERIO DE AMSTERDAM. Día 30. Netflix. La mujer del rico fundador de un imperio de cafeterías quiere hundir a su exmarido.

SON OF A DONKEY. Día 30. Netflix. Un chico tiene un accidente al volante y tiene que asistir a terapia por orden judicial.

RESPIRA. Día 31. Netflix. Temporada 2. El debut del cantante Pablo Alborán como actor es la principal novedad de esta especie de 'Anatomía de Grey' a la española. El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, un cambio que sacude los principios y convicciones de su equipo médico. Tras salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra el cáncer y estrechando lazos con Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez), por su parte, trata de recuperar la confianza que la caracteriza y no consigue decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo.

BILLY EL NIÑO. Día 31. Movistar Plus+. Temporada 3 (última)