'Contra la ley' es un devastador 'true crime' sobre el instinto materno 

La historia de Ann Ming es menos conocida de lo que debería, teniendo en cuenta su alcance legal y emocional. O mejor dicho, era menos conocida de lo que debería: el estreno de 'Contra la ley' (Filmin, martes, día 9) ha devuelto a la conversación colectiva en Reino Unido el caso de esta enfermera de Billingham enfrentada a todo y todos para tratar de hacer justicia por el asesinato de su hija Julie, de 22 años, madre soltera de un hijo. Se enfrentó a una policía poco atenta y, lo peor, negligente. Después, a un sistema judicial de inercias vetustas. Luchó durante casi dos décadas para derogar la ley de doble enjuiciamiento, principio penal que protegía a una persona de ser juzgada y castigada dos veces por el mismo delito, aunque se demostrara que el primer veredicto no fuera acertado, como en el caso del asesino de su hija, absuelto en un inicio.

Para lograrlo, Ming se enfrentó al Servicio de Fiscalía de la Corona, abogados que no la tomaban en serio y un 'establishment' en general displicente. Logró el apoyo de un ministro del Interior y de la Comisión Jurídica y se dirigió a la Cámara de los Lores, donde la encontramos al principio de la serie en 2003. Cuatro años después recibía la medalla MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) por sus servicios al sistema de justicia penal.

Interpretación épica

En el papel protagonista encontramos a una devastadora Sheridan Smith (ganadora de un BAFTA televisivo en 2013 por su papel en 'Mrs Biggs'), una consumidora compulsiva de 'true crime' que, sin embargo, no sabía nada de la historia hasta que llegó a sus manos un primer guion escrito por Jamie Crichton ('Todas las criaturas grandes y pequeñas'). "Fui a casa, lo leí y me pareció material poderoso", nos explica en un 'junket' virtual. "Estuve investigando en Google, vi todo lo que Ann había hecho y me pregunté: '¿Cómo se ha tardado tanto en contar esta historia?' No dudé en aprovechar la oportunidad de interpretarla". Smith es experta en interpretar a mujeres corrientes en situaciones que superarían a cualquiera, pero no, no a ellas; según explica, la propia Ming la había admirado en el telefilme de 2018 'Care', sobre una madre soltera que lucha por reunir el dinero para ingresar a su madre conseguir dinero para ingresar a su madre demente en una residencia.

Pero a pesar de su experiencia y sabiduría, se preparó a conciencia, señal de profesionalidad. "Investigué mucho, vi todos los documentales y, por supuesto, leí el libro de la propia Ming en que se ha basado Crichton, 'For the love of Julie'. Sufría por si a Ann no le parecía bien que hiciera de ella. Igual no me quería, ¿sabe? Por suerte, hoy mismo, mientras hacíamos entrevistas, he sabido que siempre estuvo contenta con la elección".

Posibilidad de cambio

'Contra la ley' se inscribe en esa corriente de 'true crime' empático que presta una inusitada atención a las víctimas y sus familias; series como 'Creedme', 'El quinto mandamiento' o esa desmitificación del género llamada 'El caso del Sambre'. En un gesto que denota rechazo al culto al mal, aquí ni siquiera se menciona el nombre del asesino; el actor que lo interpreta, Jack James Ryan, no aparece en los créditos.

Las estrategias legales se reservan para el episodio final. Lo que quieren contarnos Jamie Crichton y el director Erik Richter Strand (el de la bastante fascinante 'Detrás de sus ojos') es, ante todo, la historia de una familia, y aún más en concreto, de una madre. O de un instinto materno feroz. "Desde el primer minuto en que Julie desapareció, Ann sabía que algo no estaba bien. Me preocupaba que pareciera que estoy exagerando la angustia cuando se preocupa porque su hija no conteste a la puerta. Pero no, no es una exageración. De hecho, Ann me dijo que nada más despertar ese día tuvo la sensación de que algo no iba bien".

La producción de Hera Pictures (también responsable de la adaptación de 'Hamnet') hace correr ríos de lágrimas, pero su conclusión quiere ser inspiradora. "Si ves que algo no es justo, puedes cambiarlo", dice Smith. "Ann pasó por un trauma terrible, pero no se rindió y no dejó que le dijeran 'no'. Así que espero que la gente aprenda de ella. Ojalá tuviera la fuerza de Ann. Todos deberíamos ser un poco Ann. Ese debería ser el titular".