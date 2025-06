Elsa Pataky: "Todos cargamos con pequeñas heridas psicológicas por las relaciones de pareja o del día a día"

'Matices', el nuevo 'thriller' psicológico de SkyShowtime, cuenta con un elenco español de lo más potente (Eusebio Poncela, Maxi Iglesias, Luis Tosar, Hovick Keuchkerian, Enrique Arce, Miriam Giovanelli, Fariba Sheikhan...). El punto internacional (aparte de la colombiana Juana Acosta) lo pone Elsa Pataky, que vive un duelo interpretativo con Raúl Prieto ('Antidisturbios', 'La chica de nieve') en alguna de las secuencias de esta serie con toques de misterio a lo Agatha Christie en la que un prestigioso psiquiatra reúne en una apartada bodega a seis pacientes para llevar a cabo una revolucionaria terapia. Hasta que un asesinato lo pone todo patas arriba.

Elsa, ¿le hacía especial ilusión esta serie porque le permitía volver a rodar en España?

Elsa Pataky: Por supuesto. Me hacía muchísima ilusión volver a trabajar en España, el proyecto y el elenco. Además, era el momento adecuado en mi vida para hacerlo.

Interpretan a Eviana, la hija del psiquiatra protagonista, y al teniente encargado de investigar el crimen, al que se le acumulan los sospechosos. Preséntenlos.

Raúl Prieto: El teniente Castro pertenece a Homicidios de la Guardia Civil y es conocido por su eficacia. Como cualquier otra persona, también tiene sus traumas y sus conflictos personales, y en el momento que empieza la serie quizá está atravesando una de sus crisis vitales más importantes.

Elsa Pataky: Eviana es la hija del doctor Marlow y su pasión es la psicología. Ha seguido siempre el método de su padre pero también ha llevado sus propios estudios. En esta serie, cada personaje lleva una pequeña mochila, y la de Eviana es el sentimiento de no ser reconocida por su padre como doctora como ella cree que se merece.

Raúl Prieto / SKYSHOWTIME

Eusebio Poncela dice que se empapó mucho de los grandes de la psiquiatría para este papel. ¿Les pasó igual?

Elsa Pataky: Yo me ayudé un poco de mi terapeuta. Porque en la serie todo es ficción, pero algunos de los casos están basados en la realidad. Esa parte de investigación para conocer el interior de cada uno, y los problemas de salud mental que tiene la gente, ha sido muy bonita.

Raúl Prieto: Por circunstancias de mi trabajo he tenido muchas veces el asesoramiento de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Tengo amigos en ambos cuerpos y, como es una constante en mi carrera, no dejo de consultar y de estar asesorado. Recuerdo haber hablado con compañeros que me han ido resolviendo dudas acerca de si el interrogatorio se llevaría de esa manera o cómo tendría que actuar si creo que alguien es sospechoso. Es la parte más bonita, saber cómo se hace en la realidad para darle verosimilitud y que sea increíble no solo para el espectador, sino también para los policías que lo estén viendo.

'Matices' gira en torno a la psicología. ¿Creen que la terapia es muy útil hoy en día, aunque no sea tan de choque como la del doctor Marlow de la serie?

Elsa Pataky: La terapia es imprescindible. Todos cargamos con cosas que nos han marcado, con pequeñas heridas psicológicas por las relaciones de pareja o del día a día. Creo que es importante poder hablar de ellas, plantearlas y tener consejo de psicólogos y terapeutas. Es algo que nos cuesta mucho y, hasta ahora, siempre escondíamos o reprimíamos, pero está demostrado que es insano hacerlo. Hay que sacarlo, hablar de ello y dejarse aconsejar, que te lo mencionen para que lo veas. Debería ser como ir al médico. Sería muy saludable que todo el mundo pudiese acceder a un terapeuta, incluso de manera más gratuita, y que fuera parte del crecimiento de cada uno de nosotros, porque ayuda muchísimo.

Raúl Prieto: La mejor forma de escarbar en uno mismo es de la mano de un profesional que te ayude a hacerlo, porque solo es muy difícil esa introspección, por no decir que imposible. Necesitas una mirada objetiva y profesional.

'Matices' tiene también un punto a lo Agatha Christie. ¿La abordaron también desde ahí?

Raúl Prieto: Totalmente. Tiene elementos de la novela policiaca muy claros, de Poirot y cosas parecidas, y no los pretende eludir. Lo que la hace distinta es que los temas que trata son muy actuales.