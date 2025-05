Netflix borra Black Mirror: Bandersnatch del catálogo y olvida su pasado interactivo.

Hubo un tiempo en el que Netflix no se conformaba con ponerte series. También quería que eligieras tú el desenlace, paso a paso, como si tuvieras ganas de trabajar cuando justo habías dejado de trabajar. ¿La fórmula? Aventuras interactivas. ¿El resultado? Bueno, haz tus propias cuentas, pero ahora mismo las están borrando.

Liquidación de existencias en dos fases

Así los jefes de la compañía de streaming han confirmado que ‘Black Mirror: Bandersnatch’, ese episodio en el que creías que tú tomabas decisiones, pero con el que terminas igual de confundido que el protagonista, también desaparecerá de la plataforma el próximo 12 de mayo. Dicen que no es por despecho ni nada de eso, sino porque su nueva interfaz de usuario “no es compatible”.

Pero no es el único contenido en desaparecer. El otro experimento que seguía disponible era ‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend’, que también se va al cajón de las cosas que nunca han existido y cierra oficialmente la etapa en la que Netflix quiso ser un híbrido entre televisión y aventura gráfica.

¿Y por qué ahora?

La limpieza venía de antes, cuando a principios de año ya liquidaron dos decenas de experiencias interactivas de golpe, la respuesta fue directa: “ya han cumplido su propósito”. No sabemos si se refieren a que se han hartado de probar cosas raras con Barbie y Jurassic World, pero lo cierto es que se acabó. En su momento estas producciones se nos vendieron como algo muy prometedor. Una maravilla de soporte para historias que se adaptan a tus decisiones, con finales alternativos, giros narrativos… lo que viene siendo emoción pura. Pero entre controles torpes, decisiones irrelevantes y tramas un tanto deshilachadas, tanta emoción fue bajando.

Adiós al Black Mirror más curioso

‘Bandersnatch’ fue la gran apuesta. Se publicó en 2018, nos envió de cabeza a 1984 y nos dejó elegir (más o menos) el destino de un joven programador con cara de no haber dormido en semanas. Algunos finales eran brillantes, otros directamente absurdos. Pero todos tenían algo en común y en un momento el protagonista descubre que alguien lo controlaba… sí, tú, con el mando.

Lo más curioso es que el borrado llega justo después de que ‘Bandersnatch’ recibiera una especie de secuela. En el episodio Toy (temporada 7, capítulo 4 de ‘Black Mirror’), vuelven ciertos personajes de aquel festival de paranoia ochentera. Será una especie de homenaje póstumo antes del carpetazo.

Pero tranquilos, que Netflix dice que sigue comprometida con los juegos

Sí, eso han dicho. Incluso han mencionado que están invirtiendo en inteligencia artificial generativa y que quieren seguir creciendo en el sector. Eso sí, hace poco cerraron uno de sus estudios Triple A antes siquiera de lanzar un solo juego. Son cosas que nos hacen pensar que ese “compromiso” está un poco desdibujado.