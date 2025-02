Por qué las intros de series no se deben saltar: sus diseñadores explican estas piezas de arte en movimiento

La serie-puzle del momento, 'Separación', se presta a ser investigada ya desde unos créditos iniciales que parecen contener pistas sobre lo que podría ocultar la compañía Lumon Industries, o, simplemente, cómo se desarrollará la segunda temporada. Este afán por saber, por compartir ideas en Reddit, es un buen motivo para no saltarse la intro, como invitan a hacer Apple TV+ y demás plataformas con sus series. Otro buen motivo: verla es, sencillamente, un placer absoluto.

“Cuando me propusieron hacer la apertura de 'Separación', quise acercarme al proyecto con una mirada fresca y crear algo único; algo que ayudara a la historia pero que se sostuviese por sí sola como pieza de arte”, dice el artista digital Oliver Latta, alias Extraweg, ganador del Emmy por la intro de la primera temporada. "Para ello profundicé en los temas psicológicos de la serie. Estudié el trabajo de Sigmund Freud, su exploración de conceptos ligados al subconsciente, la identidad y la represión. Pero la de la segunda temporada supuso un trabajo todavía mayor. Quería hacer evolucionar la secuencia sin desligarla de la primera temporada. Cada plano tiene una intención y busca profundizar en la conexión del público con la historia que se está contando".

En otras palabras, saltarse la intro de una serie es una falta de respeto con los demasiado poco conocidos artistas dedicados a crearlas. Aunque a algunos de ellos, la existencia de esa opción no les molesta realmente, sino que más bien les inspira. "Me fuerza a respetar el tiempo del público y a asegurarme de que mis trabajos se mueven con fuerza y decisión", dice Ronnie Koff, director creativo en Imaginary Forces, el estudio de diseño cofundado por el gigante Kyle Cooper, quien revitalizó esta forma de arte en 1995 con su emblemático trabajo en 'Seven'. Koff ha recibido nominaciones al Emmy por su trabajo en 'Candy', 'Fundación', 'Por un mañana mejor' y 'Palm Royale'.

Comunicar y transmitir

Del mismo modo que las buenas series no empezaron con 'Los Soprano', encontramos ejemplos de intros memorables en otras eras de la televisión. El viaje cósmico y esotérico de 'La dimensión desconocida' es una perfecta puerta de entrada a la imaginación de Rod Serling. La cuadrícula de rostros de 'La tribu de los Brady' es leyenda pop. Si hay una imagen que resuma el espíritu feminista de 'La chica de la tele', es la de Mary Tyler Moore lanzando su boina azul al aire al final de los créditos.

Pero llegado el cambio de siglo y la última era dorada de la televisión, cada vez es más raro encontrar secuencias de apertura que sean simples popurrís de imágenes de la serie y más fácil quedar boquiabierto ante perfectas e imaginativas síntesis de temas, historias, tonos… "Eso es para mí lo que debe hacer una intro", explica Koff. "Entrelazar su función más informativa con una más narrativa". Según Aaron Becker, cofundador del estudio de diseño Filmograph ('El Pingüino', 'Dune: Prophecy'), "tienen que hacer lo que hace el arte: arrastrarte inmediatamente con imágenes distintivas que capturen el interés estético del espectador o pongan en marcha su curiosidad intelectual". Extraweg las define como una "especie de tráiler, pero más abstracto, que crea un clima sin revelar demasiado en realidad".

"Para mí, las mejores tienen una conexión cinética entre las imágenes y la música", dice Katrina Crawford, codirectora del estudio Plains Of Yonder, que ha conseguido exactamente eso con sus magistrales aperturas para 'True blood (Sangre fresca)' o 'The White Lotus', nominadas al Emmy en 2009 y 2023, respectivamente. "Tan solo empezar a sonar los primeros compases de la música, deberías empezar a entusiasmarte, como pasaba en 'Los Soprano' y 'Deadwood'". Extraweg señala la música como una fuente máxima de inspiración: "No tanto las letras o las melodías como las emociones que una composición puede evocar. Un cierto ritmo, una cierta textura o un sonido atmosférico pueden disparar ideas visuales e influir en el tono del proyecto".

Crawford vuelve a hacer una comparación musical para señalar la importancia –o, como mínimo, el atractivo– de las secuencias de apertura: "La industria está muy dividida entre aquellos que las consideran innecesarias [y que deben apostar por algo también muy visto, una breve cortinilla con el título de la serie, sin más] y quienes aprecian lo que representan. ¿No se podría comparar con un disco y su portada? Por supuesto que puedes disfrutar de la música sin la portada, pero ¿no es mucho mejor escucharla teniendo delante una imagen que encarna su esencia?".

Dentro de los procesos

Según Koff, en un primer momento todo consiste en "entender profundamente el material con el que trabajamos". A continuación viene el proceso de identificar el propósito de la intro: "¿Cómo ayuda a la serie?". En el intento de reforzar la idea general del título en cuestión, uno no se puede enamorar de las ideas, avisa Crawford. "Solo han de quedarse aquellas que tienen que ver realmente con la serie, que conectan en tema, energía, tono. Si algo está ahí solo porque te gusta, o porque es bonito, es mejor quitarlo de en medio".

Esa idea general de la serie puede, por otro lado, ir evolucionando. Generalmente se trabaja con una serie inacabada, así que la comunicación con el equipo de la misma es esencial; se ha de saber hacia dónde se dirige la producción en cada momento, qué es lo que mejor está funcionando según los 'showrunners'. "El diálogo con el equipo de la serie y sus compositores musicales es clave", dice Crawford. "En nuestro estudio tenemos la suerte de trabajar con artistas increíbles, todos ellos con ganas de experimentar y encontrar formas únicas de solucionar el puzle. Es emocionante ver cómo se transforma el trabajo en el proceso".

Becker afirma que, en su experiencia, algunos cineastas dejan hacer, mientras que otros son realmente proactivos y ofrecen material escrito o listas muy precisas de imaginería simbólica que creen que representa el espíritu de la serie. "Después, sintetizamos toda esa información con nuestro acercamiento estilístico y les ofrecemos un puñado de direcciones conceptuales de vuelta", dice el nominado al Emmy por los títulos de crédito de 'Miércoles'. "Al final se trata de encontrar un equilibrio entre dar y quitar, estar abierto al 'feedback' a la vez que llevando el liderazgo creativo cuando es necesario", opina Extraweg, que ha colaborado en visuales para estrellas del nivel de Mick Jagger y Travis Scott. "Me veo como una especie de traductor: alguien que toma ideas y emociones abstractas y las convierte en narrativa visual emocionante".

Algunos ejemplos brillantes

Crawford está justamente orgullosa del trabajo de Plains Of Yonder en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', en la que recrearon en 3D el medio de la cimática, fenómeno natural que hace visible el sonido, o las tres temporadas de 'The White Lotus'; en la última se han superado a sí mismos creando grandes tableaus a partir de reinvenciones de pinturas de templos tailandesas y piezas creados por ellos mismos. "Unimos a las pinturas movimientos en 3D para crear un sentido de malestar y desconfianza en el espectador. En combinación con sombras que se arrastran y disipan, creamos un portal transportador al mundo de la serie".

Por su parte, Koff destaca la secuencia de apertura para 'Candy' [la miniserie de 2022 con Jessica Biel como Candy Montgomery, el ama de casa acusada de asesinar a su vecina a hachazos]. "Cumplía muy bien, creo, la función dual de presentar al reparto y crear el tono incómodo de la serie", comenta. "Además, era muy gráfica [usa animación retro en 2D] en un momento en que las 3D eran bastante dominantes".

Tics recientes y futuros

La tendencia más importante desde los dosmil diez ha sido el uso de imágenes generadas por ordenador, algo que seguirá marcando el futuro en opinión de Becker. "Los avances tecnológicos en poder de computación nos permitirán crear imágenes maravillosas, pero espero que solo cuando sea necesario. Que algo se pueda hacer no significa que se deba hacer". Extraweg está de acuerdo y defiende esas secuencias cuyo valor va más allá de la estética, "que cuentan una historia, en la que cada fotograma tiene un propósito y contribuye al tono narrativo o emocional de la serie".

Otra preferencia reciente está ligada a la posibilidad del exceso: la ambición de las plataformas por presentar intros épicas (o, quizá, rascar unos minutos extra que añadir al cómputo) ha resultado en créditos demasiado largos. Y así es, el exceso de algo bueno existe. "No es que los créditos no puedan ser extensos", dice Koff. "El problema es que para serlo has de tener suficiente historia para enganchar; no siempre es el caso". A menudo se juega con variantes, empleando versiones largas y cortas de los mismos créditos dentro de una sola temporada.

Cortas o más extensas, las intros son sagradas: pueden decirte todo sobre una serie (a muchos niveles) en tiempo generalmente reducido, aclimatarte a lo que está por venir, o elevarte momentáneamente a alturas estéticas que no esperabas en una fría noche cualquiera de un día laborable, delante del televisor en el salón de tu casa.