Diana Gómez y las protagonistas de 'Valeria': "La comedia romántica no es un género banal ni hay que menospreciarlo"

Para Diana Gómez, Silma López, Teresa Riott y Paula Malia, 'Valeria' siempre será una serie especial, ahora que Netflix acaba de estrenar los últimos episodios. Las actrices que llevan cuatro temporadas dando vida a Valeria, Lola, Nerea y Carmen consideran todo un logro haber podido llevar a la pantalla todos los libros de Elísabet Benavent en los que se basa. Y reivindican la comedia romántica. "Ahora mismo hay tanto horror, tantas cosas tan duras y extremas, que la gente también necesita irse a la cama tranquila y con un buen sabor de boca".

En esta última temporada las chicas están en una nueva etapa, parece que más centradas en el plano personal y laboral, excepto Valeria, que sigue con sus dudas.

Diana Gómez: Valeria, después de un año con Bruno, está casi dando un paso más en su relación tras tantos viajes arriba y abajo. Al mismo tiempo, vuelve a aparecer Víctor, con quien va a tratar de tener una relación de amistad pura y dura.

Paula Malia: Carmen, en esta temporada, es madre. La dejamos embarazada, se acaba de casar, y ya han pasado unos cuantos meses. La temporada empieza con su bebé con cuatro o cinco meses y ella tiene todo el melón de la maternidad encima. Tiene que reencontrarse un poco a sí misma, quiere seguir disfrutando de su trabajo, debe reaprender un poco quién es, quién quiere ser, dónde poner los límites con este tema y dónde no. abajo… Tiene un montón de cosas con las que lidiar y eso va a dar para mucho.

Teresa Riott: Nerea también ha conseguido la estabilidad laboral y en la pareja, así que vive un momento de madurez. Pero quiere más. Tiene el conflicto de que quiere vivir con su pareja, desea un compromiso más fuerte, pero no está pudiendo cumplir su sueño del todo. La maternidad de Carmen le despierta cuestiones sobre su relación con los niños… Va persiguiendo la idea de su sueño y dándose cuenta de que, a lo mejor, tiene que adaptarse a las circunstancias y madurar con ese viaje.

Silma López: Lola continúa en su primera relación estable con Rai, con todo lo que eso conlleva para alguien como ella y con su carácter. También con las dificultades que conlleva que en tu grupo de amigos más cercano se produzcan variaciones que suponen un cambio de dinánima de cómo funcionabais.

La serie iba a acabar en la anterior temporada. ¿La rodaron pensando que era el final definitivo de 'Valeria'?

Paula Malia: Sí. A efectos prácticos, era el final. Lo que pasa es que era el final del tercer libro.

Silma López: En la boda de Carmen, nos dijo cosas preciosas a todas por haber trabajado juntas y eso fue una despedida en toda regla. Las lágrimas de despedida fueron reales.

Paula Malia: Pero es verdad que todas teníamos un poco la esperanza de seguir. Son cuatro libros y la serie, hasta ese momento, había funcionado muy bien. Esperábamos que siguiera así.

Diana Gómez: Es verdad que luego viendo cómo funcionó la tercera temporada, pensamos: "A ver, estaría muy bien cerrar la historia". Y gracias al público, estamos aquí, sin ellos no se hubiera hecho.

Teresa Riott: En la tercera nos despedimos, pero no aceptando que nos estábamos despidiendo, con una pena muy grande. Si no hubiera habido cuarta temporada, yo personalmente me habría llevado un palo muy grande, porque tenía muchas esperanzas puestas, pero podía no haber pasado. De hecho, no iba a pasar.

¿Les gusta más el final de esta cuarta temporada?

Diana Gómez: Sí, no hay color. En la tercera, cuando me preguntaban por el final de 'Valeria', yo decía: "Bueno, es el final de la tercera, pero yo no lo siento como un final".

Silma López: Sí, y hay una satisfacción suprema. Decir que había cuatro libros y hemos hecho cuatro temporadas eso es un hito. No se hacen cuatro temporadas todos los días de una serie. Coronarse más que eso….

Paula Malia: El final de la tercera es muy buen final para la tercera, pero no es final de la serie. El de ahora sí.

Diana Gómez: Tiene sentido y es redondo.

Diana, en estos últimos seis episodios usted tiene una escena bastante especial con Elísabet Benavent, la autora de los libros. Ella le da las gracias a su personaje, pero en el fondo se las da da a usted por haberla interpretado.

Diana Gómez: Fue muy bonito porque me dice algo como: "Que nunca nadie te haga sentir pequeña, Valeria. Vales mucho". Y creo que eso es precioso que se lo diga a la Valeria de la serie, a su personaje, que ha ido creciendo de la primera a la cuarta temporada. Nos tuvimos que aguantar las lágrimas. En esta cuarta hemos podido crear el espacio de despedida dentro de la trama y eso ha sido muy bonito.

Silma López, Teresa Riott, Diana Gómez y Paula Malia. / NETFLIX / FELIPE HERNÁNDEZ

Esa frase que le dice Elisabet a Valeria también se refleja en la trama. Hay un personaje que hace sentir pequeña a Valeria por lo que escribe.

Diana Gómez: Es lo que pasa dentro de la trama, pero también fuera de la serie. A veces da la sensación de que 'Valeria' es solo una serie ligera, un 'guilty pleasure', y no siempre tiene el eco que tienen otras series, a pesar de que es muy vista. Así que para mí es muy especial que Elisabet le diga eso a Valeria dentro de la serie, con este eco de que nadie nos haga sentir pequeños porque estamos aquí presentando una cuarta temporada.

Teresa Riott: La comedia romántica no es un género banal o superficial, ocupa un lugar y está muy presente, no hay que menospreciarlo.

¿Qué han aprendido de sus personajes después de cuatro temporadas?

Diana Gómez: A aceptarte, con las luces y sombras que puedas tener, con todas tus inseguridades, y a quererte. Y luego a cuidar el grupo de amigas y a la familia escogida, que al final son las personas que te sostienen.

¿Por qué recomendarían ver esta cuarta temporada de 'Valeria'?

Silma López: Ahora mismo hay tanto horror, tantas cosas tan duras y extremas, que la gente también necesita irse a la cama tranquila y con un buen sabor de boca, con algo que trata temas no especialmente trascendentales. O quizá sí, quizá que apelan a la condición humana en cosas cotidianas de rutina que no tienen doble vuelta ni doble tirabuzón ni le quieren encontrar seis patas al gato.

Diana Gómez: Con ligereza.

Paula Malia: 'Valeria' se estrenó en plena pandemia, y eso ya fue 'heavy'. Mucha gente nos decía una cosa muy bonito: que en un momento de tanto horror, de tanto encierro, éramos una bocanada de aire fresco. Como no se podían tomar una birra con sus colegas se la tomaban con nosotras. Nos convertimos en uno de los grupitos de amigas que tiene la gente. Eso es muy guay, y el vínculo que tienen con nosotras a medida que van pasando los años es más grande.