'Asuntos internos', un 'thriller' policial en clave femenina sobre la lucha contra la droga en los 70

Actualmente hay más de 11.000 mujeres en la Policía Nacional, pero en 1979 solo había 42, y abrirse camino en un mundo plagado de hombres no era nada sencillo. Es lo que recuerda 'Asuntos internos', la nueva serie de La 1 de TVE, un 'thriller' policiaco en clave femenina protagonizado no solo por una agente que acaba de incorporarse al cuerpo en los albores de la transición, Clara Montesinos (Laia Manzanares), sino también por otras tres mujeres que tendrán que luchar contra la heroína, que irrumpió en la vida de muchas familias de aquella época. La cadena estrena la ficción este miércoles 12 de febrero (22.45 horas).

"Esta serie nos coloca en una época y en un contexto en el que no hemos tenido referencias de personajes de mujeres", recalca Manzanares, cuyo personaje no está basado en una policía en concreto, sino que representa a muchas profesionales a la vez.

"Clara Montesinos es una mujer policía en una comisaría, pero seguramente una mujer que trabajara de secretaria en las oficinas de un banco podría encontrarse en situaciones muy similares, porque al final se habla también de la mujer entrando en el mundo laboral", subraya la actriz, que se dio a conocer en 'Merlí'.

Precisamente, su incorporación a la comisaría Sudeste, en el barrio madrileño de Vallecas, es el punto de partida de 'Asuntos internos'. La agente, miembro de la primera promoción de mujeres policía, no entra con demasiado buen pie debido a su obsesión con seguir a rajatabla las normas.

Lucha contra la heroína

"Clara es muy correcta, muy disciplinada, y eso tiene una parte buena y mala. La buena, que quiere hacer justicia y hacer del mundo un lugar mejor y la mala, que a veces nos tenemos que adaptar a las situaciones, que necesitamos criterio y no solo normas", comenta Manzanares que, junto a sus compañeros, contó con el asesoramiento de un policía de los años 70 especializado en la lucha contra la heroína.

"Nos contó que al principio nadie quería ceder espacios ni privilegios y, cuando entraron las mujeres, yo creo que los hombres querían marcar territorio para que nadie ocupara su lugar", reflexiona la actriz, que considera que la serie es bastante cruda a la hora de mostrar los estragos de la heroína y lo que ocurría en las salas de interrogatorios: "Es muy dura, pero es el retrato de una época. No se puede huir de lo que hemos sido y de las praxis que se han cometido. A mí me parece que es importante ser conscientes de la historia, explicarla y no olvidarla", destaca.

Silvia Abascal en 'Asuntos internos'. / .

Porque, aunque 'Asuntos internos' se ambiente en 1979, ya con la transición, el franquismo todavía sobrevuela en muchos estamentos. "Es un contexto político en el que igual se ha apagado ya el fuego, pero todavía están las brasas muy calentitas. La democracía todavía era algo muy entre comillas", recuerda la actriz, cuyo personaje encontrará aliados inesperados en su lucha por limpiar el barrio de la droga.

Sobre todo, Ana (Silvia Abascal), una madre adinerada que acaba de enviudar y cuya hija (Carla Campra) cae en las garras de la heroína, y Berta (Marta Poveda), la mujer que trabaja en su casa. Nacho Fresneda, Luis Callejo, Nico Romero, César Vicente, Javier Collado, Jorge de Juan, Josema Pichardo, Josean Bengoetxea, Manuela Vellés y Miki Esparbé completan el reparto de esta ficción de seis episodios coproducida por RTVE, Mediacrest y Mediacrest El Clásico AIE.