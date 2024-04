Después del éxito de 'El cuerpo en llamas', sobre el crimen de la Guardia Urbana, Netflix recrea otro episodio reciente de la crónica negra de España: el asesinato de Asunta Basterra, la niña de 12 años de Santiago de Compostela. En septiembre de 2013, la aparición del cadáver de la pequeña, de origen asiático, conmovió a la sociedad española. El caso, que acaparó la atención mediática, adquirió una nueva dimensión cuando sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron acusados del crimen, un proceso que queda recogido en la serie 'El caso Asunta', que llega este viernes 26 de abril a la plataforma con Candela Peña y Tristán Ulloa como un calco de esos progenitores a los que un jurado acabaría condenando a 18 años de cárcel. La madre no llegaría a cumplirlos, porque se suicidó en prisión.

Detrás de esta ficción basada en hechos reales está Bambú Producciones ('En el corredor de la muerte', 'Fariña', 'Las chicas del cable'), que ya abordó el mismo tema en una docuserie homónima. "Cuando hicimos el documental estábamos todavía bastante cerca del suceso y del juicio y hubo gente que no quiso hablar con nosotros por el dolor que había sufrido o porque no sabían qué tipo de documental estábamos haciendo", ya que el 'true crime' todavía no era muy habitual en España, señala Ramón Campos, creador de la serie junto a Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea.

"Cuando vieron la docuserie, alguna de esa gente se puso en contacto conmigo para contarme cosas que en su día no habían contado. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que podíamos aportar algo nuevo al documental", añade el también productor, justificándose acerca de por qué decidieron incidir en el mismo crimen.

Rodaje en Santiago

"Intentamos entender situaciones que eran complicadas de entender y que, cuando me contaron cómo habían sucedido, vi que tenían más sentido, como la fotografía del féretro de la niña", detalla Campos, que asegura que eran muy conscientes de que cada cosa que hicieran en este rodaje, que se desarrolló en el mismo Santiago, "podía hacer daño" a ciertas personas. "Por eso teníamos que ir con un respeto máximo", relata.

Eso sí, no pidió permiso a los implicados. "Analizamos con los abogados hasta dónde podíamos llegar. No queríamos el veto de nadie, pero comuniqué a todos que íbamos a hacer la serie: a Alfonso, a los guardias civiles, a los abogados... Pero no se pide permiso. Lo que tienes que hacer es documentarte muy bien para que todo lo que cuentes sea tal y como sucedió", explica.

De hecho, la serie recrea al milímetro algunos momentos clave del caso: los interrogatorios, las conversaciones de Rosario y Alfonso en los calabozos, la persecución de la prensa... Y aporta dos versiones de lo que pudo haber ocurrido, en base a lo que dictó el juicio.

Lo que también está cuidado al detalle es la caracterización de Tristán Ulloa y Candela Peña que, por cierto, iba a interpretar el papel de la guardia civil que finalmente ha hecho María León. Pero la actriz quiso postularse para el personaje de Porto. "Me traje a la productora al director de fotografía, a una maquilladora y a una peluquera y Candela hizo una prueba muy contundente", recuerda Campos. De ese día, de hecho, es la primera foto de Peña como Rosario Porto que se difundió a los medios.

Una mujer "con una enfermedad mental"

"Yo abordé a Rosario Porto como una mujer con una enfermedad mental, porque estaba diagnosticada", destaca Peña. "Me interesaba hurgar en esa cabeza, entenderla y no juzgarla. La interpreté a pies juntillas con su verdad", subraya la actriz sobre una serie que, aparte del caso, aborda la paternidad y la maternidad desde diferentes ángulos y personajes, a través de un elenco principal que cuenta también con actores como Javier Gutiérrez y Carlos Blanco.

Para Campos, lo más difícil de 'El caso Asunta' ha sido "intentar ser fieles a la realidad haciendo una serie que la gente quiera ver, porque es un caso con muchos giros, muchas pistas, mucha información". "Y no queríamos que el espectador se perdiese". Por eso recurren a 'flashbacks', ya que la ficción da inicio con la denuncia que pusieron los padres por la desaparición de su hija. Nadie podía imaginar entonces que tres días más tarde Porto sería arrestada por el crimen y, unos días después, también su marido.