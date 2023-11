60 años de 'Doctor Who', el gran mito de la televisión británica

El jueves, día 23, se cumplen 60 años de la primera aparición en la BBC del Doctor Who, ese Señor del Tiempo huido del planeta Gallifrey en una TARDIS, mezcla de máquina temporal y nave espacial que puede disfrazarse de objetos locales del lugar donde aterriza; debido a un fallo técnico, la de nuestro héroe lleva tiempo pareciendo una clásica cabina de policía británica.

La mítica sintonía oscilante de la serie, compuesta por Ron Grainer y arreglada por la pionera de la electrónica Delia Derbyshire con Dick Mills, prometía a los espectadores aventuras fantásticas no exentas de un cierto terror. Eso era lo que encontraban mientras seguían al Doctor a través de la cuarta dimensión en su búsqueda de desamparados a los que ayudar y momentos de la historia por cambiar, siempre con uno o varios acompañantes, generalmente humanos, en esencia porque le fascina nuestra raza.

Pero, además, los fans se llevaban lecciones nutritivas: la serie alternaba entre aventuras situadas en el pasado, que permitían aprender sobre momentos y personajes históricos, y otras más futuristas orientadas hacia la ciencia (ficción). Adelantándose a nuestros actuales dilemas con la IA, el décimo y último serial de la tercera temporada, 'The war machines', de 1966, narró la lucha del Doctor contra unos malvados superordenadores.

Desarrollada por Sydney Newman, jefe de ficción de BBC, junto con los guionistas Donald Wilson y C. E. Webber, 'Doctor Who' se convirtió muy pronto en una institución en Reino Unido, donde todavía hoy casi todo el mundo te puede decir su Doctor y su acompañante favoritos sin necesidad de pensar demasiado. Ha habido bastantes entre los que elegir, como veremos a continuación.

Todos los Doctores

Cuando mueren, caen enfermos o son gravemente heridos, los Señores del Tiempo pueden encarnarse en un nuevo cuerpo. Es la solución ideal si quieres hacer la serie de ciencia ficción más larga de la historia según el libro Guinness de los récords. 'Doctor Who' estuvo en antena entre 1963 y 1989 (veintiséis temporadas) y, tras un intento frustrado de revivirla a mediados de los 90, ha vuelto a estarlo desde 2005 (trece temporadas hasta la fecha). Eso sin contar 'spinoffs' como 'Torchwood' o 'Las aventuras de Sarah Jane', que terminan de complicar la vida a los completistas.

Después del adusto William Hartnell (1963-66), interpretaron al Doctor los actores Patrick Troughton (1966-69), Jon Pertwee (1970-74) y Tom Baker (1974-81), cuya excéntrica forma de vestir le convirtió en favorito popular; le siguió el más joven hasta la fecha (con 29), Peter Davison (1981-84).

Hay que viajar unas décadas adelante en el tiempo para dar con el más querido, al menos según una reciente encuesta de 'Radio Times': David Tennant (2005-2010), segundo Doctor de un 'revival' que lanzó a actores y guionistas. El undécimo Doctor, encantadoramente retro, fue un Matt Smith (2010-2013) al que faltaban seis años para ser visto en 'The Crown' y doce para seducir en 'La Casa del Dragón'.

La querida etapa Tennant (y, durante una temporada anterior, Christopher Eccleston) fue responsabilidad del guionista Russell T. Davies entre 'Queer as folk' y obras definitivas como 'Years and years' e 'It's a sin'. Davies pasó el relevo a uno de sus mejores colaboradores, Steven Moffat, después cocreador de la no poco icónica 'Sherlock'. Desde la próxima temporada y, en principio, tres más, Davies vuelve a llevar el mando creativo.

Después de aquel Doctor cansado de los tiempos al que dio vida Peter Capaldi (2013-2017), llegó por fin la primera mujer: Jodie Whittaker (2018-2022), aquí pasándolo mucho mejor que como madre del niño asesinado en 'Broadchurch'. En la próxima temporada, Ncuti Gatwa (Eric en 'Sex education'), nacido en Ruanda y criado en Escocia, será el primer actor negro en capitanear la TARDIS.

Especiales de aniversario

Tratar de ver 'Doctor Who' en España siempre ha sido un poco calvario, sobre todo si uno quiere ver las cosas en orden y en versión original. Rakuten TV tiene un canal gratuito dedicado a la serie, si es que te gusta zambullirte en una larga saga en cualquier momento. Y en Pluto TV se pueden ver las nueve primeras temporadas del 'revival' (es decir, hasta 2015), aunque claro, siempre en definición estándar, dobladas y con anuncios.

Las cosas mejorarán con la próxima temporada, que podrá verse en 2024 con las comodidades de Disney+, igual que los tres especiales de 60º aniversario (y, ojalá, el especial navideño) que la preceden: 'La bestia estelar' (este sábado, día 25), 'La salvaje lejanía azul' (2 de diciembre) y 'La risa' (9 de diciembre). Lo que parece puro 'fanservice' (regresan Tennant y Catherine Tate, gran acompañante del Décimo Doctor) podría no serlo tanto: estas son las aventuras de un Decimocuarto Doctor, en realidad. Mismo rostro, nueva encarnación.

Davies ha prometido también giros interesantes para la decimocuarta temporada de esta última época, además del protagonismo de un actor negro. En entrevista con 'Radio Times', comentó que habrá "formas de contar las historias que no se han usado con anterioridad, así que parece una serie nueva… Es una serie que se autorenueva". 'Doctor Who' no se acaba nunca.