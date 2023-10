'La que se avecina' calienta motores antes del estreno de sus nuevos episodios en Prime Video. La plataforma de entretenimiento de Amazon ha lanzado este martes un nuevo tráiler de la temporada 14 de la comedia de los hermanos Caballero, en el que se realiza un pequeño y gracioso guiño a 'Aquí no hay quien viva'.

Concretamente, este cómico recuerdo a la serie de Antena 3 tiene lugar en una conversación que tienen Greta (Rocío Marín) y Berta Escobar (Nathalie Seseña) en los últimos segundos de este adelanto de los nuevos capítulos de la ficción producida por Contubernio.

"¿Tú no viste el final de 'Aquí no hay quién viva'? Se tuvieron que ir del edificio", asegura Greta a partir del minuto 1:52 de este tráiler. "No, no. Pero eso es porque se iban a Telecinco", le responde Berta Escobar antes de que le mandasen a callar siseando.

Cabe recordar que esta temporada 14 de 'La que se avecina' llegará al catálogo el próximo viernes 10 de noviembre con las nuevas incorporaciones de Ana Arias, Raúl Peña y Rocío Marín, que interpretará el papel de Greta tras el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva, además de los regresos de Paz Padilla y Ernesto Sevilla con sus personajes de 'La Chusa' y Teodoro Rivas.

En esta temporada 14 de la comedia, los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar, pero Antonio se defenderá llegando hasta donde haya que llegar. Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida. Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil.

Yoli encuentra por fin el amor con una relación tormentosa y estresante, como a ella le gustan, mientras Menchu sigue intentando meterse en su vida. Maite descubre la importancia de la amistad, aunque sea forzada, y Greta intenta compaginar la presidencia del edificio con su papel de casera, su anodino matrimonio y, sobre todo, con los crecientes problemas que le crea su hija adolescente. Cristina y Martín, los nuevos vecinos, se instalan en el edificio recién llegados de su retiro soriano, para descubrir que quizá en el pueblo no se vivía tan mal.