'La Promesa', la serie de La1, nos ha dejado una última semana muy ajetreada, pero para si quieres saber todo lo que va a pasar en la semana del lunes 16 de octubre al viernes 20 de octubre, aquí te dejamos un avance semanal.

Avance del capítulo 214 del lunes 16 de octubre

La timba convocada por Lorenzo en La Promesa no termina como él esperaba cuando, en una última mano desesperada, Margarita le arrebata su veinticinco por ciento de La Promesa. El capitán, humillado, se lo cuenta a los marqueses y Cruz lo enfrenta en privado, deben evitar a toda costa que Margarita consiga esos terrenos. Lope no se acostumbra a volver a ser lacayo, está amargado y taciturno, y no duda en contestar mal a sus compañeros.

Carlos por fin le cuenta a Candela el motivo por el que ha estado tan ausente estos días… Y es que no se atrevía a confesarle que a su hija la trasladan a Gijón y que él se va con ella. ¿Siguen en pie sus planes de boda? Jimena, asesorada por Abel, dispone todo para el fingimiento del malogro de su preñez. El momento ha llegado. A la par, Petra regresa a La Promesa con la barbilla bien alta… Pero recibe un frío recibimiento por parte de sus compañeros. Finalmente, Manuel se enfrenta a su madre y le pregunta por Ramona,enseñándole el abanico que encontró en la cabaña.

Avance del capítulo 214 del martes 17 de octubre

Manuel consigue, gracias al abanico que Jana encontró en la cabaña de Ramona, que la marquesa le confiese la relación que le une con la anciana desaparecida. Jimena por fin podrá consumar su falso aborto con la ayuda de Abel, provocando el desconsuelo de Manuel, que ve frustrado su deseo de ser padre. Sin embargo, hay algo en la actitud de Jimena que inquietará a Jana. Candela acepta irse a vivir con Carlos lejos de la Promesa. Con lo que no cuenta es que esto tenga que ser de forma inminente.

De nada sirven los intentos de Lorenzo por anular la partida de póker en la que perdió su parte de La Promesa. Margarita no está dispuesta a renunciar a lo que ella cree que le pertenece. Con Petra de nuevo en La Promesa, Rómulo pide a todo el servicio que rebajen su hostilidad hacia ella para que reine la paz entre todos. Feliciano será el principal beneficiado de esta recomendación del mayordomo jefe.

Avance del capítulo 214 del miércoles 18 de octubre

Todos lamentan mucho la pérdida del embarazo de Jimena, excepto ella, que le cuesta ocultar el alivio al saber que el engaño está consumado. Tanto Abel como su propia madre le piden que sea prudente y siga disimulando. Margarita presiona a Lorenzo para que le dé su parte de La Promesa que ganó en la timba de póquer y Martina se molesta con su madre. Candela anuncia que se va de La Promesa con Carlos, pero le confiesa a Simona que se va antes de lo que ha dicho para no tener que despedirse de sus compañeros.

Teresa aconseja a Feliciano que se aleje de su hermana, pero éste le dice que no puede. El negocio de las mermeladas ya tiene un primer cliente, un importante hotel de Madrid, y se pone en marcha. Cruz desea que fracase y Petra está dispuesta a convertir su deseo en realidad.

Avance del capítulo 214 del jueves 19 de octubre

Cruz intenta por todos los medios que el porcentaje de La Promesa que Lorenzo perdió a las cartas no llegue nunca a su cuñada Margarita. Pero ésta no va a dejar de luchar por lo que le corresponde y manda llamar a un notario. Petra engaña a Feliciano para evitar que el negocio de las mermeladas cumpla con el pedido al que se han comprometido, tal y como le prometió a su señora. Ajenos a todo, Catalina y Pelayo preparan con ilusión esa remesa, y la hija de los marqueses le agradece a Pelayo que mintiera a Cruz para ocultar que Lope está trabajando con ellos.

Candela sigue manteniendo ante todos sus compañeros del servicio que su marcha con el maestro a Gijón será a finales de mes. Y por fin ha llegado el momento en el que Candela va a conocer a Casilda, la hija de su amado Carlos. Jana azuza a Manuel para que insista a su madre sobre el paradero de Ramona, convencida de que la marquesa sigue mintiendo y calla más que sabe.

Avance del capítulo 214 del viernes 20 de octubre

Jimena quiere salir de su habitación y Cruz comienza a mirarla con recelo. Mercedes y ella deciden que Abel siga atendiendo a Jimena para que la encubra. Manuel accede a que su amigo se quede en el palacio en contra de la opinión de Cruz. La marquesa convence a Lorenzo para que, en connivencia con el notario, le tiendan una trampa a Margarita y así dejarla sin la propiedad de La Promesa. Catalina y Pelayo siguen adelante con el negocio de las mermeladas y, aunque hay mucha complicidad entre ellos, Catalina le asegura a su padre que solo son amigos.

Candela miente a Carlos y le dice que su hija le ha caído bien. Porque en realidad, como le cuenta a Simona, se trata de una niñata malcriada… Pero ella ama al maestro y es un peaje que está dispuesta a pagar. Pía tiene una emotiva despedida con Dieguito, ya que pronto se lo entregará a Beni, la mujer del molinero, para que lo cuide. Jana le cuenta a Curro que sospecha que Cruz está detrás de la desaparición de Ramona.