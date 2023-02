Las nuevas series coreanas que llegan a Netflix en 2023

'El juego del calamar' no fue un caso aislado e irrepetible. Según datos proporcionados por Netflix, más del 60% de sus suscriptores dieron una oportunidad a algún título coreano durante el 2022. Dos novedades del año pasado, 'Estamos muertos' y 'Woo, una abogada extraordinaria', se colaron en el Top 10 de series en lengua no inglesa más vistas en la historia de la plataforma. ¿Por qué el K-content fascina alrededor del mundo?

"Muchos creadores coreanos trabajan con emociones que, en realidad, son universales", nos explica Don Kang, vicepresidente de contenidos de Netflix Corea, en una charla virtual con algunos medios europeos desde la Berlinale. "Pero no hacemos las series y películas pensando en esa universalidad. No tratamos de intuir qué clase de serie, de personaje, de historia, será bien aceptada fuera de nuestro país. Somos fieles a nosotros mismos y al público local. Si también tenemos éxito fuera de Corea, mejor todavía, pero no es el objetivo".

Todo un veterano de la industria, Kang trabajó durante siete años en la distribución internacional y se muestra entusiasmado por la revolución del 'streaming'. No hace tanto tiempo, era complicado para un espectador occidental tener acceso al cine coreano (casi exclusivamente limitado al ámbito de los festivales) o los a menudo extensos, a menudo románticos K-dramas, como se conoció durante mucho tiempo a las ficciones televisivas del país asiático. Ahora, una serie puede estrenarse el mismo día alrededor del mundo y ser fenómeno global en tiempo récord; es el caso de 'La gloria', serie en lengua no inglesa más vista en Netflix durante la primera semana de enero de 2023.

La ingente oferta coreana de Netflix para este año, que supera la treintena de títulos, incluye la segunda parte de 'La gloria' (10 de marzo), así como nuevas temporadas de 'Sweet home' o 'D.P.: El cazadesertores'. Aunque en Corea no se estilan en exceso las secuelas y prefieren apostar por series con su introducción, su nudo y su desenlace, empiezan a hacer excepciones "si el público realmente adora algo", afirma Kang. "Pero también debe haber alguna excusa creativa realmente sólida, algo que lo justifique de verdad".

Romances

Entre las verdaderas novedades no faltan romances como 'Tu tiempo llama', 'Behind your touch', 'Curso intensivo de amor' o una apuesta fuerte, '¡Doona!', sobre un universitario normal y corriente (Yang Se-jong) metido en una relación con una antigua 'idol' del K-pop (Suzy, haciendo un poco de sí misma).

Supervivencia

Y los ejes temáticos de 'El juego del calamar', es decir, la supervivencia y la diferencia de clase, volverán a estar presentes en series como 'El monstruo de la vieja Seúl' ("una gran producción fantástica situada en 1945, en los días de la liberación coreana"), la posapocalíptica 'El caballero negro' o la más bien preapocalíptica 'Adiós, Tierra'.

'Thriller' y dramas

Pero la remesa del 2023 está marcada por el afán de búsqueda: nuevas historias y nuevas formas de contar. Kang habla maravillas de 'La chica enmascarada', 'thriller' "con carga de crítica social y lenguaje puramente cinematográfico". A lo largo del año veremos desde dramas políticos ('Queenmaker', algo así como una 'Borgen' a la coreana) hasta una serie hospitalaria del creador de 'Estamos muertos' ('Una dosis diaria de sol'), pasando por una docuserie 'true crime' ('En el nombre de Dios: Sagrada traición') sobre cuatro supuestos profetas coreanos.

Realities

"Habrá más tipos de propuestas", confirma Kang. "Y eso incluye algunos 'realities' [como el intrigante 'Zombieverse', especie de 'Supervivientes' en clave apocalipsis zombi]. Nos gusta saber que 'Habilidad física: 100' lidera ahora mismo el Top 10 global de series en lengua no inglesa. Eso significa que nuestra búsqueda de variedad está funcionando y que el público busca cultura coreana de lo más diversa. Hemos venido a la Berlinale para estrenar mundialmente la película 'Boksoon debe morir', de mi admirado director Sung-hyun Byun, sobre una mujer que trata de equilibrar sus vidas como asesina y como madre soltera. El Victoria & Albert de South Kensington [Londres] acoge ahora mismo una exposición sobre la cultura popular de Corea. A la gente le interesa lo nuestro. ¡Es emocionante!".

El debut de Bong Joon-ho

Después de 'Boksoon debe morir' (31 de marzo), llegarán a nuestras pantallas otras películas originales coreanas como 'Bailarina', un 'thriller' de venganza del director de 'El teléfono' que protagoniza Jeon Jong-seo, femme fatale de 'Burning', o 'Yellow Door: Looking for Director Bong's unreleased short film', nada menos que un documental sobre el primer y apenas visto cortometraje de Bong Joon-ho, director ganador del Oscar por 'Parásitos'. Enésimas razones para no decir eso de "adiós, Netflix".