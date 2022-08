'Las de la última fila' ya tiene fecha de estreno en Netflix. La esperada serie dirigida por Daniel Sánchez Arévalo estará disponible a partir del próximo 23 de septiembre, tal y como ha anunciado este viernes la plataforma de streaming.

Al frente del reparto están Itsaso Arana ('Reyes de la noche'), Mónica Miranda ('Todos los saben'), María Rodríguez Soto ('Los días que vendrán'), Mariona Terés ('Paquita Salas') y Godeliv Van den Brandt ('Sky Rojo').

Producida por Atípica Films, la ficción consta de 6 episodios y se ha rodado en varias localizaciones de la provincia de Cádiz y Madrid.

'Las de la última fila' cuenta la historia de cinco treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. Pero ha surgido algo que les obligará a inventarse unas nuevas reglas del juego: a una de ellas le han diagnosticado un cáncer.

La serie está basada en una idea original del propio Sánchez Arévalo. Cuando se anunció la puesta en marcha de este proyecto, el cineasta afirmó que tenía "muchísimas ganas de hacer una inmersión en el universo femenino". "Al final no sólo me he metido en la piel de una mujer, sino de cinco mujeres", comentó.