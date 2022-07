Las series clave para la semana del 25 de julio

Esta semana no solo podremos explorar el crimen en comunidad mormona de 'Por mandato del cielo' y asombrarnos con la interpretación de Daisy Edgar-Jones. Debajo, otras cinco propuestas a tener en cuenta.

1. 'Light & Magic': efectos especiales de leyenda

¿Serie documental en toda regla o nueva 'featurette' promocional? Hay intriga, sea como sea, alrededor de esta "historia jamás contada" de Industrial Light & Magic (ILM), la división de efectos especiales de Lucasfilm, a la que debemos imágenes imborrables de 'La guerra de las galaxias', 'E.T. El extraterrestre' y un largo etcétera. Dirige Lawrence Kasdan, coguionista de 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi' antes que autor de 'El turista accidental'. Disney+, miércoles, día 27.

2. 'Paper girls': aventuras fantásticas sobre ruedas

Cuando se estrenó 'Stranger things', algunos elucubramos sobre la posibilidad de que deviniera serie antológica y alguna temporada se basara en 'Paper girls', el cómic de Brian K. Vaughan sobre las aventuras fantásticas de cuatro jóvenes repartidoras de periódicos. No pasó, pero no pasa nada: tenemos serie autónoma inspirada en este clásico de las viñetas, y además con dos capitanes del nivel de Stephany Folsom ('Toy story 4') y Christopher Cantwell ('Halt and catch fire'). Prime Video, desde el viernes, día 29.

3. 'Pequeñas mentirosas: Pecado original': la culpa es de los padres

Cinco años después de acabar 'Pequeñas mentirosas', este 'reboot' presenta a un nuevo grupo de amigas poco honestas: Imogen (Bailee Madison), Tabby (Chandler Kinney), Faran (Zaria), Minnie (Malia Pyles) y Noa (Maia Reficco), asediadas por alguien que sabe lo que sus padres hicieron veinte años atrás. ¿Otra serie marcada por 'Pesadilla en Elm Street', después de 'Stranger things'? Terror también en los títulos de capítulo: nombres de famosas 'final girls'. HBO Max, desde el viernes, día 29.

4. 'Apariencias': cuando la ignorancia no es felicidad

Poco después de su sufrido paso por 'La chica de antes', Gugu Mbatha-Raw vuelve a pasarlas canutas en un thriller psicológico, ahora en el papel de una mujer que, tras sobrevivir a un intento de suicidio, despierta con amnesia, sin saber qué o quién la llevó al punto límite. Algunos nombres del equipo inspiran confianza: la creadora Veronica West ('High fidelity'), el director Sam Miller ('Podría destruirte'), el compositor Ólafur Arnalds ('Broadchurch')… Intriga. Apple TV+, desde el viernes, día 29.

5. 'Queer as folk': después de la tragedia en el club

Llega la segunda reelaboración estadounidense del emblemático drama gay de Russell T Davies (un par de décadas después, creador de 'Years and years'). La acción se sitúa en Nueva Orleans, donde un grupo de amigos afronta las consecuencias vitales y psicológicas de un tiroteo en un club queer: tristes ecos de la matanza de 2016 en el Pulse de Orlando. Stephen Dunn ('Little America') y Jaclyn Moore ('Dear white people') llevan las riendas de un 'reboot' especialmente inclusivo. Starzplay, desde el domingo, día 31.