Una trama enigmática y unos personajes profundos y muy variados son las dos claves principales de 'Bienvenidos a Edén', la nueva serie de Netflix que se estrenará el próximo 6 de mayo, una producción que nació con una imagen, el desastre del Fyre Festival, y que ha bebido -al mismo tiempo que ha buscado alejarse- de producciones ubicadas en islas como 'Perdidos'.

“Teníamos muy presente el eveno Fyre Festival, el llegar a una fiesta y despertarte al día siguiente con el desastre mayúsculo. Y en cada capítulo lo que quisimos fue intentar aumentar más las dificultades”, ha apuntado este martes en una rueda de prensa Guillermo López ('Atrapada'), creador con la serie junto con Joaquín Górriz ('Desaparecidos').

Producida por Brutal Media, la serie cuenta con 8 episodios dirigidos por Daniel Benmayor ('Xtremo') y Menna Fité ('Merlí') y transcurre en su mayoría en una enigmática isla (recreada en Lanzarote) que forma parte de la trama. “Intentamos ser conscientes de todos los referentes y alejarnos en la manera de lo posible”, ha añadido López, quien ha avanzado que en Bienvenidos a Edén ¨"cabe todo" y "está llena de thriller, romance y aventura".

En la rueda de prensa han estado presentes la mayoría de los actores de un elenco variado que cuenta con Amaia Aberasturi ('Akelarre'), Amaia Salamanca ('A pesar de todo'), Lola Rodríguez ('Veneno') o la cantante y actriz mexicana Belinda Peregrín, entre otros.

“Siempre pensamos en cómo hacer una serie enigmática y misteriosa, que hablara un poco de las identidades de los personajes, de cómo te puede cambiar la vida si un día te llega un mensaje diciendo si eres feliz”, ha apuntado Joaquín Górriz.

Esta pregunta, “¿Eres feliz?”, es el arranque de la serie y tras ella Zoa (Aberasturi) y otros cuatro jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados para tratar de responderla a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida.

Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas y comprobarán que el paraíso no es realmente lo que parece. “Los cinco novatos no van a encontrar esa respuesta tan fácilmente” y pronto se darán cuenta “de que no están solos en la isla y que no les han llamado únicamente para divertirse”, ha adelantado Górriz.

En la isla, ha contado por su parte Amaia Salamanca, existe “una fundación” que encabeza ella, Astrid, junto con el actor argentino Guillermo Pfening. “Somos el matrimonio de cara feliz creadores de la Fundación Edén, que queremos formar una gran familia porque creemos en nuestro proyecto”. “Astrid es una persona que da una cara pero siempre se guarda un as en la manga y nunca enseña sus cartas”, ha agregado.

Sergio Momo ('Élite'), Begoña Vargas ('Alta mar'), la cantante Ana Mena, Berta Vázquez ('Vis a vis'), Tomy Aguilera ('SKAM España'), Albert Baró ('Servir y proteger'), Guillermo Pfening ('Foodie Love'), Diego Garisa, Dariam Coco, Irene Dev, Álex Pastrana ('Élite') y Berta Castañé ('Días de Navidad') son algunos de los actores que completan la trama.

La banda sonora de la serie ha sido compuesta por la mexicana Belinda, quien ha explicado que es “una canción muy cinematográfica que se despega” completamente de su carrera.

Sobre su personaje, África, una de las nuevas que llegan a la isla, ha explicado que está "muy contenta y agradecida por la oportunidad". "A África le encanta la fiesta, se siente muy segura en este ambiente, es su máscara ante la gente. Atrás de todo eso hay una mujer misteriosa que no quiere que nadie se meta en sus sentimientos y en su corazón", ha añadido la mexicana.

Aunque todavía no ha sido confirmada una segunda temporada, los creadores de la serie han apuntado el deseo de que continúe. “En la primera temporada lo que hemos hecho es hacernos muchas preguntas que tendrán que ser respondidas en unas posibles futuras temporadas”, ha explicado Górriz.