'Los protegidos' regresan a Atresplayer Premium con los nuevos capítulos de 'El regreso'. Después de que se estrenasen ya los dos primeros capítulos, la plataforma de pago de Atresmedia estrena el tercer capítulo de esta temporada protagonizada por muchos de los actores que estuvieron en el reparto original de la serie de Antena 3 hace una década. Tras el estreno en abierto del primer episodio en 'La noche Premium', YOTELE habla con Ana Fernández y Luis Fernández sobre 'Los protegidos: el reencuentro'.

'Los Protegidos: el regreso' ha sido una petición que han hecho muchísimos fans a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo os sentís ante este regreso?

Luis Fernández: Encantados, satisfechos, emocionados...

Ana Fernández: Muy satisfechos y muy entregados. Ahora con las redes sociales tenemos la capacidad de hacer promo de la serie, contar cosas y subir publicaciones con lo que hemos grabado en el rodaje. Antes, hace 10 años, si no te mandaban el DVD con las tomas falsas no tenías nada. Hemos disfrutado mucho el poder contar lo que ocurre detrás de las cámaras. Aunque la información era que volvíamos a rodar, todo el reparto hemos alimentado muy bien a todos los fans que querían saber de nosotros para que no se apagará el interés de cara a la promoción que iba a haber después.

¿Este 'El regreso' ha sido un premio para los fans y para nosotros?

Luis Fernández: Total y absolutamente. Como compañeros y actores, creo que nos merecíamos hacer una temporada porque nos quedamos con ganas. Al menos, yo me quede con ganas. Supongo que el público también. Ellos deseaban que hubiese una cuarta porque, después de estar esperando tres temporadas para que Sandra y el Culebra estuviesen juntos, no se ha visto (risas).

¿Cómo definís los capítulos de 'Los protegidos: el regreso'?

Ana Fernández: El último no lo hemos visto. Lo hemos rodado pero no sabemos cómo ha quedado, pero seguro que está increíble. El primero es mucha información porque son 10 años y se trata de colocar a todos los personajes, contar cosas de lo que han vivido y explicar por qué se juntan de nuevo, ya que tiene que haber un conflicto, que, en este caso, es lo del secuestro de Dora... Si eso lo hubiera hemos hecho hace 10 años, mínimo, hubieran sido 5 capítulos para explicarlo en condiciones. Es en el segundo donde pega el empujón para que pasen a la acción. Con el formato que tenemos en las plataformas, va todo muy deprisa.

'Los protegidos: el regreso' consta de 4 capítulos. ¿Veis posible y queréis que haya una continuidad?

Ana Fernández: Nosotros tampoco sabemos nada. No nos cuentan nada. Nos dicen todo minutos antes para que seamos los últimos en enterarnos, pero sí queremos. Personalmente, como espectadora, obviamente pienso que puede continuar. 'Los protegidos' tienen un abanico muy grande con todo el tema de poderes. A nivel familiar, también. Te puedes inventar 200.000 tramas que se te ocurran. Fíjate Marvel. Pasarán 10 años y seguiremos con películas de ellos.

Luis Fernández: En el caso de los superhéroes americanos, todo el mundo sabe que son mutantes, pero aquí los personajes ocultan los poderes.

¿Cómo habéis notado que 'Los protegidos' ha evolucionado después de más de 10 años?

Luis Fernández: La evolución es evidente. Antiguamente, todo lo que hemos comentado de los poderes nos llevaba mucho tiempo. Creo que el más fácil de hacer a nivel televisivo era el de Lucía. Los de los demás tenían un poco de complicación, pero por eso.

¿Y en la ficción española?

Ana Fernández: Antes se trataba de hacer un producto que gustase a todo tipo de personas. Todo tenía gustar. Con la llegada de las plataformas, la evolución es que no tiene por qué. Todo puede tener su lugar y su nicho para que función sin querer llegar a audiencias que abarquen todo el país. Eso le daba mucho miedo a toda la industria, pero con las plataformas ha hecho que eso se expanda y que todos tengan posibilidades. A mí eso me parece una evolución que haya más creatividad y arte para que todos no tengamos que hacer lo mismo.

Hace más de 12 años, 'Los protegidos' se convirtió en uno de vuestros primeros proyectos profesionales. ¿Qué balance hacéis de las trayectorias profesionales que habéis tenido desde entonces?

Luis Fernández: Yo estoy contento de mi trayectoria profesional. Veo que hemos evolucionado para bien.

Ana Fernández: Yo también estoy contenta. Ha habido momentos en los que estás con mucho trabajos y otros en los que tienes menos, pero es que es necesario vivir también esos instantes para valorar cuando lo tienes. También es muy importante para estas carreras que pegan el subidón muy deprisa, porque, al igual que suben pueden bajar de golpe y no estar preparados para pegarte el hostiazo. Creo que el éxito en nuestra profesión es mantenerte, que te echen lo suficiente de menos y poquito de más. Son muchos años en los que puedes seguir trabajando. Es una carrera a largo plazo en la que siempre vas a tener personajes. Esta es una profesión que, literalmente, te puedes morir trabajando.