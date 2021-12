'Diabolical', la nueva serie del universo de 'The Boys', llegará a Prime Video en 2022, con nuevas historias basadas en la serie de cómics creada por Garth Ennis y Darick Robertson.

'The Boys', una de las series con más éxito del servicio de streaming de Amazon desde que se estrenara en 2019, está firmada por Eric Kripke, que también participa en el nuevo proyecto de serie.

"¡Sorpresa! Ya casi hemos terminado los ocho episodios de nuestra serie de animación 'Diabolical'. Reunimos a unos creadores increíbles y les dimos una regla... es broma, no hay reglas. Han volado las puertas, entregando ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos y emotivos. ¿Crees que 'The Boys' es una locura? Espera a ver esto", afirma Kripke en una nota distribuida por Amazon.

'Diabolical' esta producida por Amazon Studios y Sony.

Seth Rogen y Evan Goldberg, productores ejecutivos y guionistas de la nueva serie, se han inspirado para su creación en 'The Animatrix', una serie de cortometrajes de animación ambientados en el universo de 'The Matrix'. "Ampliar el universo de 'The Boys' ha sido un viaje increíble. Los fans tendrán historias totalmente nuevas, con toda la diversión y el humor escandaloso de 'The Boys'", según Vernon Sanders, director de televisión de Amazon Studios.

La nómina de creadores implicados en el nuevo proyecto está encabezada por Evan Goldberg y Seth Rogen como productores y guionistas, pero también cuenta con creadores como Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg o Aisha Tyler.