Marvel ha llevado a la pantalla aventuras imposibles, luchas impresionantes y misiones extremas para salvar al mundo, pero 'Ojo de Halcón', su nueva serie con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, se aleja un poco de la épica de los superhéroes para empaparse del espíritu de la Navidad.

"En esta serie vamos a un mundo muy corriente, a la Navidad en Nueva York. Ojo de Halcón aquí no es un superhéroe: está de vacaciones con su familia", adelantó Renner en una videollamada con Efe.

Disney+ estrenará el 24 de noviembre esta nueva serie que amplía el éxito que ha obtenido Marvel en la televisión, donde han brillado este año proyectos muy aplaudidos como 'WandaVision' o 'Loki'.

Tras sus numerosas apariciones en las películas de los Vengadores, Renner vuelve a agarrar el arco como Ojo de Halcón en una serie que cuenta como aliciente con Hailee Steinfeld, dando vida a la intrépida joven Kate Bishop.

Un destello de luz

Clint Barton, el nombre real detrás de Ojo de Halcón, fue uno de los personajes peor parados del combate apocalíptico de la cinta 'Los Vengadores: Endgame' (2019). En esa película, el personaje de Renner vio cómo Black Widow (Scarlett Johansson) se sacrificaba en su lugar como un paso ineludible para detener y derrotar al malvado Thanos.

Esta serie no elude el trauma que vivió Ojo de Halcón, pero lo contrapone con la felicidad, las sonrisas y la ilusión de las fiestas navideñas en Nueva York.

Renner subrayó el contraste entre el tono "ligero" de una historia ambientada en la Navidad y "el peso que carga" su personaje por las heridas del pasado. "Hay un maravilloso equilibrio ahí y creo que sienta las pautas de lo que pasa a lo largo de la serie para todos los personajes", dijo.

"Sin desvelar demasiado, el papel de Hailee también tiene que lidiar con ciertas dificultades, tragedias y cosas que superar", añadió el doble nominado al Oscar por 'The Hurt Locker' (2008) y 'The Town' (2010).

Una nueva estrella

Desde su fantástica presentación pública con 'True Grit' (2010) de los hermanos Coen, que le dio una candidatura al Oscar a la mejor actriz de reparto, Steinfeld se ha consolidado como uno de los talentos emergentes en Hollywood gracias a películas como 'The Edge of Seventeen' (2016), la saga 'Pitch Perfect', 'Bumblebee' (2018) o la serie 'Dickinson'. Ahora aterriza en el universo de Marvel con la responsabilidad de encarnar a Kate Bishop y con la posibilidad de convertirse en una nueva favorita del público tras el fin de los Vengadores.

'Me pareció muy emocionante el hecho de que este es un personaje muy especial y muy querido por muchos fans (de los cómics), que han esperado mucho tiempo para ver que cobrara vida (en la pantalla)", dijo Steinfeld.

La actriz también destacó que tener a Renner como compañero de escenas fue un punto a favor para incorporarse al proyecto. "Realmente no había nada en la serie que no sonara genial para mí. Pero me emocionaba interpretar a este personaje, alguien que es fuerte, independiente, perfeccionista, que quiere estar en la acción para hacer el bien y ayudar a la gente", afirmó.

Entre amigos

Especialmente en el comienzo, 'Ojo de Halcón' se entrega a la dinámica de las 'buddy movies', esas historias con dos amigos compartiendo aventuras y mezclando acción y comedia.

En este caso, Ojo de Halcón y Kate Bishop deben resolver un misterioso robo ocurrido en la alta sociedad neoyorquina combinando sus habilidades: las de una joven muy entusiasta pero con escasa experiencia y cierta facilidad para meter la pata; y las de un veterano curtido en mil batallas y que ahora solo quiere regresar cuanto antes a su hogar familiar.

"La configuración de esta situación es muy importante: nuestros personajes son algo así como opuestos", argumentó Renner sobre la química de los dos protagonistas. "Pero también se necesita para ello a una actriz inteligente y capaz que pueda hacerlo. Se requiere como un baile entre los dos para sacarlo adelante. Me siento realmente bien sobre ese aspecto de la serie", cerró.