La casa de los espíritus, novela de Isabel Allende, dará el salto a la pequeña pantalla. FilmNation Entertainment adaptará el libro en una serie que contará con Eva Longoria como protagonista.

Según informa Deadline, Longoria dará vida a Blanca Trueba, "una de las mujeres apasionadas y valientes que lidera el destino de su familia durante generaciones". Ambientada en un remoto país sudamericano en el siglo XX, La casa de los espíritus es una saga familiar que sigue las vidas extraordinarias de tres generaciones de mujeres de la familia Trueba. Francisca Alegría dirigirá la producción, además de escribir el guion en colaboración con Fernanda Urrejola.

"Es un verdadero honor llevar una de las obras icónicas de Isabel Allende a la pantalla para audiencias de todo el mundo junto a FilmNation, Francisca y Fernanda", dijo Longoria en un comunicado. "Esta es una historia sobre la familia, el amor y la magia. Estoy emocionada de mostrar al mundo la belleza, la creatividad y el talento que nuestra comunidad continúa produciendo", afirmó.

"Es un honor adaptar La casa de los espíritus de Isabel Allende. Soy una devota admiradora de su trabajo y de ella como artista, y esta novela es una pieza fundamental de la cultura latinoamericana. Isabel se adelantó a su tiempo, al igual que las protagonistas femeninas de la historia, y siento que hoy, 40 años después, podemos comprender los hilos profundamente complejos de su poderoso linaje. Fernanda y yo estamos más que emocionadas de desarrollar esta serie con nuestros maravillosos productores de FilmNation y de tener a la excepcional Eva Longoria interpretando a Blanca", puntualizó Alegría.

Longoria saltó a la fama gracias a Mujeres desesperadas. También ha participado en títulos como Vidas al límite, La sombra de la sospecha y Dora y la ciudad perdida. Además de la serie de La casa de los espíritus, próximamente aparecerá en Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe y War of the Worlds. Además, dirigirá y protagonizará un filme titulado 24-7.