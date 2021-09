Tras muchos intentos fallidos y numerosas nominaciones sin premio, Netflix reinó por fin en los Emmy gracias a 'The Crown' y 'Gambito de dama', que le dieron este domingo los galardones de mejor serie dramática y mejor serie limitada (miniserie), respectivamente.

El gigante digital nunca se había llevado uno de los grandes premios -mejor drama, mejor comedia o mejor serie limitada- de la ceremonia más importante de la televisión.

Pero esta noche cambió su suerte gracias a las elegantes intrigas de la corona británica en 'The Crown' y al sorprendente fenómeno ajedrecístico de 'Gambito de dama' con la latina Anya Taylor-Joy como protagonista.

La 73 edición de los Emmy certificó el cambio estructural que afronta la pequeña pantalla, cada vez más orientada al 'streaming' y los servicios digitales en lugar de la televisión tradicional.

Así, otra plataforma como Apple TV+, que no tiene ni dos años de vida, se anotó una gran victoria con el galardón de mejor comedia para la amable y muy tierna mirada al fútbol de 'Ted Lasso'.

La cruz fue para Disney+, que se presentó con potentes bazas como 'The Mandalorian' y 'WandaVision' pero que no pudo llevarse a casa ninguno de los galardones más destacados.

Uniendo los premios que se entregaron en los Creative Arts Emmy, unas ceremonias previas a la gran gala de este domingo y en la que se desvelan los reconocimientos técnicos y otras estatuillas de apartados muy específicos, Netflix fue de largo la máxima ganadora de los Emmy con 44 distinciones seguida a mucha distancia por HBO y HBO Max, con 19 entre ambas.

'The Crown' y 'Gambito de dama' redondearon la fiesta de Netflix al compartir el honor de ser la serie más galardonada con 11 estatuillas por cabeza.

Un ciclón desde Buckingham

'The Crown' pasó como un auténtico ciclón por esta gala y se anotó los siete Emmy dedicados a las series dramáticas.

Así, además del premio de mejor drama, 'The Crown' hizo pleno al conseguir también los reconocimientos de mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Josh O'Connor), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), mejor actor de reparto (Tobias Menzies), mejor dirección (Jessica Hobbs) y mejor guion (Peter Morgan).

"Qué encantador final para el viaje más extraordinario", dijo Colman, que tras arrasar como la reina Isabel II en la ficción ya ha dado el relevo en este papel a Imelda Staunton para los futuros episodios de 'The Crown'.

"Me encantó cada segundo de estar en esta serie y estoy deseando ver lo que sucede después", añadió.

Jaque mate

El Emmy de mejor serie limitada, que también incluye series antológicas y películas televisivas, era la estatuilla más disputada con aspirantes de un nivel espléndido como 'Mare of Easttown', 'I May Destroy You', 'The Underground Railroad' o 'WandaVision'.

La velada parecía encaminada a una victoria de 'Mare of Easttown' tras sus triunfos en los premios de interpretación, pero finalmente 'Gambito de dama' se quedó con el Emmy.

Sobre el escenario, Scott Frank, el creador de 'Gambito de dama', rindió homenaje a Anya Taylor-Joy por su brillante papel de la ajedrecista prodigio Beth Harmon.

"Inspiraste a una generación de chicas a darse cuenta de que el patriarcado no tiene defensa frente a nuestras reinas", afirmó Frank, quien también recibió el premio de mejor dirección.

Pese a la decepción en el último segundo, la aclamada 'Mare of Easttown' de HBO no se fue ni mucho menos de vacío.

Kate Winslet, impresionante en su retrato de una policía de una zona rural de Pensilvania (EEUU), se hizo con el premio de mejor actriz dramática mientras que sus compañeros Evan Peters y Julianne Nicholson se llevaron los reconocimientos de mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

Winslet homenajeó a los responsables de 'Mare of Easttown' por haber creado en la televisión a "una mujer imperfecta de mediana edad y una madre que comete errores".

"Esta década tiene que ser sobre las mujeres apoyándose las unas a las otras", defendió.

Además, Ewan McGregor ganó el premio al mejor actor por 'Halston' y Michaela Coel consiguió el reconocimiento de mejor guion por 'I May Destroy You'.

Fútbol para la vida

En unos meses marcados por la tristeza y la angustia por culpa de la pandemia, las buenas intenciones y la dulzura de 'Ted Lasso' conquistaron al público gracias a un entrenador con pocos conocimientos de fútbol pero con una habilidad enorme para ganarse el corazón de todos.

Jason Sudeikis, el alma de 'Ted Lasso', obtuvo el premio al mejor actor de una comedia y resumió en su discurso el secreto de este inesperado éxito de Apple TV+.

"Esta serie va sobre la familia, sobre los profesores y mentores, y sobre los compañeros de equipo. Y yo no estaría aquí sin esas tres cosas", afirmó.

Además, Hannah Waddingham y Brett Goldstein, también de 'Ted Lasso', ganaron los premios de interpretación secundaria.

El éxito de 'Ted Lasso' no eclipsó a otra de las comedias de la temporada, 'Hacks', que consiguió los Emmy de mejor actriz (Jean Smart), mejor dirección y mejor guion.

En esta ceremonia de los Emmy, que se celebró en Los Ángeles (EEUU) con un aforo reducido por el coronavirus, también se coló la versión televisiva de 'Hamilton' del latino Lin-Manuel Miranda, que se coronó como mejor especial de variedades pregrabado.