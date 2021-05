La temporada 17 de Anatomía de Grey está echando la vista al pasado, rescatando a algunos personajes desaparecidos a través de escenas oníricas protagonizadas por Meredith (Ellen Pompeo), en coma tras contagiarse de coronavirus. Los fans han manifestado su deseo de volver a ver a Sandra Oh, quien dio vida a la doctora Cristina Yang. Sin embargo, parece que la actriz no está dispuesta a volver.

En el podcast Asian Enough de The Times preguntaron a Oh si estaría dispuesta a volver a la serie. "No", contestó rotundamente. "Me encanta la serie y por eso aprecio que todavía me pregunten por ella", aclaró.

"Yo diría que es muy raro poder ver el impacto de un personaje. De alguna manera, haces tu trabajo como en una burbuja y lo dejas ir. Dejé la serie, Dios mío, hace casi siete años. Así que lo he borrado de mi mente. Pero para muchas personas todavía está muy vivo. Y aunque lo entiendo y me encanta, he seguido adelante", dijo.

"Así que, por favor, seguidme en Killing Eve, The Chair y otros proyectos. Venid a ver los personajes que interpreto que están mucho más profundamente integrados en la experiencia asiático-americana", pidió.

Oh abandonó la serie en la temporada 10 y posteriormente triunfó dando vida a Eve Polastri en 'Killing Eve'. Próximamente estrenará 'The Chair', producción de Netflix creada por David Benioff y D.B. Weiss (Juego de tronos).

Por su parte, Anatomía de Grey ha renovado por una temporada 18. Según The Hollywood Reporter, Ellen Pompeo volverá como Meredith Grey junto con James Pickens Jr. y Chandra Wilson.