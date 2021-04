Netflix refuerza su catálogo con nuevos formatos que irá estrenando a lo largo de los próximos meses. Además de anunciar un reality show protagonizado por Georgina Rodríguez y detallar la mecánica de 'Amor con fianza', la plataforma ha anunciado este miércoles la producción de tres series y dos películas españolas.

Series

'Si lo hubiera sabido'. Se trata de la adaptación de 'If only', una serie que se iba a rodar en Turquía pero que fue cancelada después de que Netflix se negara a eliminar de sus guiones a un personaje homosexual, tal y como exigían las autoridades del país.

Creada por la guionista turca Ece Yörenç, adaptada por Irma Correa y protagonizada por Megan Montaner, la serie cuenta la historia de Emma, una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio de una década con Nando y su vida familiar. Siente que su vida ha perdido su brillo. Atrapada en una rutina sin romance ni emoción, se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando y decide que debería divorciarse de él.

Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Su mente de 30 años está atrapada en su cuerpo de 20 años. La vida le da una oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.

Atrapar a un asesino en serie ya es complicado, pero si detrás hay toda una conspiración ya lo vemos complicadísimo. ‘Baruca’, protagonizada por @AlbertoAmmann y @Luis_Callejo, es tensión en vena. pic.twitter.com/rM1xZrOQs0 — Netflix España (@NetflixES) 15 de abril de 2021

'Intimidad'. Es una serie de drama creada por Verónica Fernández y Laura Sarmiento, dirigida por Jorge Torregrossa, Ben Gutteridge, Marta Font, Koldo Almandoz y protagonizada por Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener y Emma Suárez.

Un video sexual de una política con futuro prometedor, filtrado a la prensa, es el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada. ¿Dónde están los límites de nuestra intimidad? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nuestra privacidad se convierte en la conversación de todo el mundo?

'Baruca'. Creada por Víctor Sierra y Xosé Morais, esta serie de acción está dirigida por Óscar Pedraza y protagonizada por Alberto Ammann y Luis Callejo.

Prisión Psiquiátrica Monte Baruca. Es 24 de diciembre y empieza a oscurecer. Un grupo de hombres armados rodean el complejo y cortan las comunicaciones con el exterior. Su objetivo: capturar a Simón Lago, un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo, el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque.

Su única ayuda serán unos pocos funcionarios bajo su mando y los propios internos psiquiátricos. Comienza una larga noche de asedio y violencia para Hugo y su gente que, sin saberlo, se han convertido en el último obstáculo de una conspiración liderada por un grupo de hombres muy poderosos. Seis episodios que transcurren en una noche.

Películas

'A través de mi ventana'. La escritora venezolana Ariana Godoy comenzó esta historia en Wattpad, convirtiéndose en una sensación internacional llegando a ser número 1 en lecturas.

La película, protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

Este es Ares. Esta es Raquel. Y todo comenzó a través de su ventana. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @Arix05, ya tiene a sus protagonistas. pic.twitter.com/hBNoOdmT6H — Netflix España (@NetflixES) 15 de abril de 2021

'Eres tú'. Se trata de una comedia romántica producida por Zeta Studios, con Paloma Molina y Miriam Rodríguez al frente de la producción ejecutiva y Cristóbal Garrido y Adolfo Valor como guionistas.

La película cuenta la historia de Javier, quien a los 16 años besó por primera vez a una chica y descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Javier, con tan sólo un beso, es capaz de ver el futuro de esa relación. La historia se complica cuando en una noche de fiesta besa a Lucia, la novia de su mejor amigo.