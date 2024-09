Íker Jiménez capitanea un grupo de especialistas y expertos que acerca el mundo del misterio y de lo inédito a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’, esta noche a las 21:30 horas en Cuatro. El programa aborda, además, temas clásicos de la parapsicología, entre ellos ovnis, fantasmas y psicofonías.

Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En el episodio, Ilgaz va a recoger un paquete que le han dejado. Se queda muy sorprendido al descubrir que se trata del cuchillo que utilizó Yeliz para matar a su hermano.

El sicario aparece, golpea a Ilgaz en la cabeza y este cae desplomado. El fiscal se despierta atado de pies y manos. Además, Ceylin no encuentra a su marido por ninguna parte y se comienza a preocupar. El sicario pregunta a Ilgaz cómo quiere morir y le deja tirado en mitad de una isla. La policía y Ceylin logran llegar a la casa donde tenían secuestrado a Ilgaz, pero cuando llegan ya no hay nadie dentro. Osman descubre que Zümrut le estaba utilizando para acabar con su marido, pero que, en realidad, no quiere estar con él.

Telecinco emite esta noche la última entrega de 'Adivina qué hago'. El concurso presentado por Santi Millán vuelve a poner su bote en juego a cambio de avinar el talento de los invitados con Vanesa Romero y María Adánez como ayudantes.

Dos equipos de dos jugadores -cada uno integrado por un anónimo y un famoso que le da consejos y sugerencias- compiten por un premio económico que recibirán si consiguen descubrir qué talento de una lista dada poseen 10 invitados diferentes que se sitúan ante ellos. Para lograrlo tendrán que echar mano de su intuición en cuatro rondas por equipo (ocho en total), una penúltima ronda donde se incluye una bola extra y una ronda final donde se podrá ganar el premio.

Al comienzo, los equipos jugarán intentando adivinar los 8 primeros talentos: cada uno tiene la opción de decidirse por una de las opciones o pasar y que el otro equipo responda. En caso de que un equipo falle, el dinero irá al equipo contrario, por lo que la estrategia juega un papel importante.

En la penúltima ronda, con el noveno invitado, entra en juego la bola extra de 15.000 euros. En esta ocasión, los dos equipos juegan a la vez eligiendo una bola cada uno de entre tres opciones donde puede encontrarse este premio, además de una opción de entre las posibles habilidades, que puede ser la misma para los dos o una diferente cada uno.

Por último, la ronda final la juega el concursante que más dinero tiene acumulado y, con ayuda de los dos invitados VIP, tiene que elegir entre apostar todo a uno (o perderlo todo si falla) o repartir el dinero entre los 4 invitados que tiene frente a él. En este caso se conoce cuál es el talento y tiene que decidir cuál de esas personas lo tiene.