Las cadenas de televisión ya tienen preparadas sus partidas de programación para este martes 22 de abril. Telecinco emite nueva entrega de 'Mental Masters', mientras que Antena 3 apuesta por un nuevo capítulo de 'Hermanos' y La 1 opta por un nuevo programa de 'Masterchef'. Por otro lado, laSexta apuesta por la película 'The lady in the van' y Cuatro por 'Martínez y Hermanos'.

Telecinco emite, a partir de las 22:50 horas, una nueva entrega de 'Mental Masters'. Vértigo, inteligencia, concentración, agudeza visual, destreza, agilidad mental y mucho humor se dan cita en ‘Mental Masters’, nuevo programa que cuenta con Carlos Sobera como presentador y que propone a las celebrities participar en una experiencia mental y sensorial nunca antes vista en televisión. GoyoPoty, El Sevilla, Edu Navarrete, Samanta Villar, El Cordobés y Ana Peleteiro serán los invitados en afrontar el desafío. Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por un nuevo capítulo de la serie 'Hermanos'. Ayla está a punto de confesar ante la policía, pero justo entra Berk a la comisaría y se inventa una excusa para sacar a su madre de allí. Ambos salen juntos a la calle, pero Berk la aparta mientras llora y asegura que no quiere volver a verla nunca más. Emel está en un orfanato después de que los servicios sociales se la llevaran. Sengül ruega que se la devuelvan, pero no lo consigue. Sengül cuenta lo sucedido a su familia, que se queda en shock. Finalmente, dejan dormir a Asiye con su hermana en el orfanato y, al día siguiente, la directora les deja llevarse a la niña de vuelta a casa. La 1 opta, a partir de las 22:50 horas, por un nuevo programa de 'Masterchef'. En el primer día de la semana se pondrá en juego el pin de la inmunidad, un privilegio que podrán utilizar cuando más lo necesiten. El primer reto se planteará el Chef del Mar, Ángel León, que les descubrirá un ingrediente que puede revolucionar la alimentación, la soja marina. El reto consistirá en hacer un plato utilizando un pescado y la soja marina. Los dos mejores lucharán en un nuevo cocinado por el pin de la inmunidad. Se les sumará María Lo. El jurado lo catará a ciegas y al frente de las cocinas se quedarán Toñi Moreno y Blanca Romero. La prueba de exteriores por equipos tendrá lugar en Guadalajara, con un menú para 100 invitados que cocinarán en el Palacio del Infantado, sede actual del Museo de Guadalajara. Ambos equipos elaborarán un delicioso menú repleto de los sabores propios de la gastronomía alcarreña. Contarán con el apoyo del actor Juanjo Ballesta. En la eliminación, los delantales negros encontrarán una manzana bajo la Caja Misteriosa. La restauradora y cocinera Cristina Oria traerá los platos con manzana que los aspirantes deberán replicar, como la tarta tatín, el milhojas de foie mi cuit con manzana verde y anguila ahumada o el bacalao confitado con crema de manzana y apio. LaSexta apuesta, a partir de las 22:30 horas, por el filme 'The lady in the van'. Un buen día, la señorita Shepherd, una mujer de orígenes inciertos, aparca su furgoneta en una acera de Londres, en el acceso a la casa del escritor Alan Bennett. Lo que al principio iba a ser algo temporal, un favor a regañadientes, se acaba convirtiendo en una relación que cambiará las vidas de ambos. Y es que la señorita Shepherd se quedó a vivir allí durante 15 años. Un singular y conmovedor relato, rodado en la calle y en la casa en la que vivieron todos esos años Bennett y la señorita Shepherd. Cuatro emite, a partir de las 22:50 horas, una nueva entrega de 'Martínez y Hermanos'. El actor Álvaro Morte relata el vergonzoso momento que vivió cuando un día creyó reconocer a un conocido en la calle. Mientras tanto, la cantante Lali, diva pop argentina, detalla su singular manera de lavar los platos para que haya armonía entre los distintos elementos del menaje. Asimismo, Esperansa Grasia, influencer y creadora de contenido, confiesa que de pequeña le encantaba el primogénito de la infanta Elena, da a conocer algunas de las singulares ofertas de trabajo promocionales que ha recibido y cuenta cómo su madre se cortó un dedo.